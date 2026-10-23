Prefeitura realiza ação especial da campanha Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde Gebaldo dos Reis

Por assessoria

Publicada em 23/10/2026 às 08h57

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (22/10) uma ação especial da campanha Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde Gebaldo dos Reis, conhecida como Posto de Saúde do Caixa d’Água.

A unidade recebeu um grande número de mulheres que aproveitaram a oportunidade para cuidar da saúde e colocar os exames preventivos em dia. Durante a ação, foram oferecidos coleta do exame preventivo, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e avaliação das mamas.

A programação também contou com palestras educativas sobre os cuidados com a saúde feminina e sorteio de brindes entre as participantes, promovendo um momento de informação, acolhimento e conscientização.

A realização dos atendimentos em horário noturno foi uma importante iniciativa para facilitar o acesso das mulheres que não conseguem comparecer à unidade durante o horário comercial.

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para identificar possíveis alterações e ampliar as chances de tratamento. Por isso, a Prefeitura reforça a importância de que todas as mulheres mantenham seus exames em dia e procurem regularmente os serviços de saúde.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO!

A UBS Gebaldo dos Reis funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Outubro Rosa: prevenção, cuidado e informação. A saúde da mulher merece atenção o ano inteiro!