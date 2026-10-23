Cacoal reforça vacinação contra HPV e Pneumo 20 nas unidades de saúde

Por Cacoal Notícias

Publicada em 23/10/2026 às 08h43

A Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal reforçou a orientação para que as famílias procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e verifiquem a situação vacinal de crianças e adolescentes. A mobilização destaca a proteção oferecida pelas vacinas contra o papilomavírus humano (HPV) e pela pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20.

Na vacinação de rotina, o imunizante contra HPV é destinado a meninas e meninos de 9 a 14 anos. A estratégia de resgate também permite atender adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados, com prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2026. A vacinação ajuda a prevenir infecções por tipos do vírus associados a diferentes formas de câncer.

A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos do pneumococo, bactéria que pode provocar doenças como pneumonia e meningite. A aplicação deve seguir os critérios do calendário de vacinação e a avaliação do histórico de doses recebidas.

Conforme a divulgação municipal, o horário informado para vacinação é das 8h às 13h. Pais e responsáveis devem procurar a unidade de saúde para conferir a indicação dos imunizantes e esclarecer dúvidas sobre a atualização da caderneta.

A orientação é apresentar o registro de vacinação à equipe, que poderá identificar doses pendentes e indicar os encaminhamentos adequados para cada faixa etária. A oferta das vacinas pelo SUS é gratuita.