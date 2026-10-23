Laerte Gomes intensifica agenda municipalista e recebe lideranças de várias regiões de Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 23/10/2026 às 08h30

Deputado Laerte Gomes (PSD) com vereadores de Alvorada d' Oeste (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) cumpriu, nesta semana, uma intensa agenda de atendimentos em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho. Prefeitos e vereadores de diferentes municípios estiveram reunidos com o parlamentar para tratar de demandas locais, acompanhar o andamento de ações desenvolvidas por meio de seu mandato e discutir novas iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento das cidades em 2027.



Conhecido por sua atuação municipalista e pela proximidade com as lideranças do interior, Laerte Gomes mantém uma rotina de diálogo com representantes municipais, valorizando o papel de prefeitos e vereadores na identificação das principais necessidades da população. Os encontros também representam uma oportunidade para avaliar os resultados das parcerias já estabelecidas e planejar novos investimentos em áreas consideradas prioritárias para cada município.





Deputado Laerte Gomes (PDS) com vereadores Adãozinho e Diego (Foto: Assessoria Parlamentar)



Entre as lideranças recebidas pelo deputado estiveram os vereadores Biriba da 44, Neguinho Tancredópolis, Diego, Adãozinho e Geraldo da Vitória, de Alvorada do Oeste, município com o qual Laerte Gomes mantém uma trajetória de trabalho e compromisso. Durante as visitas, foram abordadas questões relacionadas à continuidade das ações parlamentares e às demandas apresentadas pelos representantes da população, com atenção às necessidades das comunidades urbanas e rurais.





Deputado Laerte Gomes (PSD) e vereador Neguinho (União) (Foto: Assessoria Parlamentar)



O município de Nova União também esteve representado na agenda, por meio do vereador Neguinho, parceiro de mandato do deputado. A reunião permitiu dialogar sobre os trabalhos que já vêm sendo realizados em benefício do município e as perspectivas de novas ações, dando continuidade à articulação entre o Legislativo estadual e a representação municipal.





Deputado Laerte Gomes (PSD) vereador Lorenil Gomes (Foto: Assessoria Parlamentar)



De Ji-Paraná, o parlamentar recebeu o vereador Lorenil Gomes, importante aliado político e parceiro de trabalho. O encontro teve como foco o acompanhamento das iniciativas desenvolvidas em conjunto e o planejamento de novas demandas para 2027, considerando a importância de Ji-Paraná e as necessidades da população.





Deputado Laerte Gomes (PSD) e vereador Orlando Tropeiro (PP) (Foto: Assessoria Parlamentar)



Outro município representado foi Vale do Anari, por meio do vereador Orlando Tropeiro, que mantém uma relação de parceria com o mandato de Laerte Gomes. A visita proporcionou mais uma oportunidade de alinhamento das ações em andamento e de discussão sobre futuras iniciativas voltadas ao atendimento das comunidades locais.





Deputado Laerte Gomes (PSD) e vereador Joviti (PP) (Foto: Assessoria Parlamentar)



De Cacaulândia, o deputado recebeu o vereador Joviti, parceiro de mandato e importante interlocutor das demandas municipais. O encontro permitiu acompanhar as ações desenvolvidas em conjunto e discutir novas possibilidades de trabalho para atender às necessidades da população, mantendo o diálogo e a cooperação entre o parlamentar e a liderança municipal.





Deputado Laerte Gomes (PSD) vereadora Ana Paula Cappelli (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)



A vereadora Ana Paula Cappelli, de Nova Brasilândia do Oeste, também integrou a agenda de atendimentos. Aliada de primeira ordem de Laerte Gomes, a parlamentar municipal mantém uma parceria de trabalho que tem resultado na destinação de recursos para diferentes necessidades do município, com atenção especial ao fortalecimento das associações rurais.





Deputado Laerte Gomes (PSD) e prefeito Ezequiel Saldanha, acompanhado de sua esposa, Vívian Saldanha (Foto: Assessoria Parlamentar)



A agenda também contemplou o município de Urupá, com a visita do prefeito Ezequiel Saldanha, acompanhado de sua esposa, Vívian Saldanha. O encontro reafirmou a parceria de trabalho entre o deputado e a administração municipal, permitindo o alinhamento das ações já desenvolvidas e o diálogo sobre novas prioridades para os próximos anos. A aproximação busca assegurar a continuidade dos investimentos e ampliar as iniciativas que contribuam para o desenvolvimento de Urupá e a melhoria da qualidade de vida de seus moradores.





Deputado Laerte Gomes (PSD) e vereadora Ladja Lagares (Foto: Assessoria Parlamentar)



Representando Espigão do Oeste, a vereadora Nadja Lagares também esteve no gabinete do parlamentar. A visita integrou a agenda de diálogo com representantes municipais, proporcionando espaço para a apresentação de demandas e a discussão de possibilidades de atuação em benefício do município.





Deputado Laerte Gomes (PSD) e prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira (União) (Foto: Assessoria Parlamentar)



A agenda também contou com a visita institucional do prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira (União). O encontro marcou uma aproximação entre o gestor municipal e o deputado estadual, abrindo espaço para o diálogo sobre as necessidades de Corumbiara e a possibilidade de construção de uma futura parceria de trabalho, com foco em melhorias para a população.



Para Laerte Gomes, o contato permanente com as lideranças municipais é uma das principais ferramentas para desenvolver um mandato próximo da população. Segundo o parlamentar, são os prefeitos, vereadores e representantes das comunidades que acompanham diariamente a realidade dos municípios e contribuem para que as necessidades locais cheguem ao Parlamento estadual.



Essa atuação permite ao deputado direcionar esforços para setores essenciais, como saúde, infraestrutura, agricultura familiar, fortalecimento das associações rurais e apoio ao setor produtivo, áreas que integram as prioridades de seu trabalho parlamentar.



Além do acompanhamento das ações em execução, as reuniões desta semana também tiveram como perspectiva a construção de uma agenda de trabalho para 2027, com atenção às demandas apresentadas por cada liderança e à possibilidade de ampliar os investimentos nos municípios.



Com uma trajetória marcada pela defesa do municipalismo, Laerte Gomes segue mantendo as portas de seu gabinete abertas ao diálogo e à construção de soluções conjuntas. O objetivo é dar continuidade às ações que vêm sendo desenvolvidas em Rondônia e buscar novas oportunidades de trabalho que se traduzam em melhorias concretas para a população.