SINJUR realiza nesta sexta-feira, 23, assembleia para eleição da Comissão Eleitoral que vai conduzir o processo eleitoral do triênio 2027/2029

Por SINJUR

Publicada em 23/10/2026 às 08h19

Com sete candidatos inscritos disputando três vagas, votação será realizada exclusivamente pela plataforma virtual Panagora, das 9h às 16h; assembleia também acontece de forma presencial no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, em Porto Velho

A próxima renovação da liderança do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) começa a tomar forma nesta sexta-feira (23). A partir das 9h, os filiados têm a oportunidade de escolher os membros que vão compor a Comissão Eleitoral responsável por conduzir o processo de eleição da diretoria para o triênio 2027/2029.

A Assembleia Geral Ordinária, convocada por meio do Edital n. 006/2026 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE nº 187, de 13/10/2026), tem início às 8h30 e encerramento às 16h. O evento acontece em formato híbrido: presencialmente no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede sindical localizada na Rua Venezuela, 1082, bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho, e virtualmente com transmissão ao vivo e ininterrupta pelo canal do Sinjur no YouTube (@SinjurRondonia).

A votação, no entanto, é exclusivamente digital. Os filiados poderão votar das 9h às 16h pela plataforma Panagora, no link abaixo. O acesso ao link oficial também será publicado no site do sindicato (sinjur.org.br).

São sete candidatos inscritos para as três vagas disponíveis na Comissão Eleitoral, listados na ordem de inscrição conforme publicação oficial do SINJUR:

1. Solange Aparecida Gonçalves Rodrigues

2. Israel Santos Borges

3. Richardson Vieira Villegas

4. Raiclin Lima da Silva

5. Antoninho Santana de Lima

6. Tiago Goveia Soares

A Presidência do TJRO foi formalmente notificada, por meio do processo SEI 0020568-02.2026.8.22.8000, sobre a realização da assembleia. De acordo com o artigo 294 da Lei Complementar nº 068/92, a participação dos servidores em assembleias de categoria é computada como efetivo exercício, o que garante que nenhum filiado seja prejudicado funcionalmente por comparecer ao evento.

O Diretor de Comunicação do SINJUR, Rafael Campanha, na função de Porta Voz do Diretor Presidente, convocou todos os filiados a participar e exercer o direito de voto. "A Comissão Eleitoral é o pilar que sustenta a legitimidade do nosso processo democrático. Votar é um ato de compromisso com o futuro da nossa categoria” destacou.

A eleição de amanhã marca o início do calendário eleitoral do SINJUR para a renovação da sua direção, que ocorrerá ao longo do primeiro semestre de 2027.

Link de Votação: https://app.panagora.com.br/sinjur/assembleia/