Vilhena adquire aparelhos de ultrassom portátil para reforçar atendimentos nas UBSs

Por Assessoria

Publicada em 23/10/2026 às 08h32

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), recebeu, nesta quarta-feira, 21, três aparelhos de ultrassom portátil que vão reforçar os atendimentos na Atenção Primária à Saúde. A iniciativa integra uma proposta do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o município, para ampliar a capacidade de resolução das demandas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

De acordo com o coordenador médico da Atenção Primária, Dr. Janio Marques, os equipamentos são práticos e permitem que determinadas avaliações por ultrassonografia sejam realizadas na própria unidade de saúde, reduzindo a necessidade de encaminhar os pacientes para realizar o exame em outros locais.

Os aparelhos contam com dois tipos de transdutores: o convexo, que permite visualizar estruturas mais profundas do corpo, e o linear, utilizado para avaliar estruturas mais superficiais. Além disso, os equipamentos podem ser conectados a dispositivos como celulares, televisores e notebooks, facilitando a visualização das imagens durante os atendimentos.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, ao todo, foram adquiridos 11 aparelhos, com investimento de recursos próprios do município no valor de R$ 22.895 por unidade. Os três primeiros equipamentos já recebidos serão destinados às UBSs Vitalina Gentil e Afonso Mansur, enquanto o terceiro ficará disponível para o treinamento das equipes de saúde.

Com a chegada dos demais equipamentos, a Semus fará a distribuição para outras unidades de saúde do município, incluindo as localizadas na área rural, ampliando o acesso à tecnologia e fortalecendo a estrutura da Atenção Primária.