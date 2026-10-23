Prefeitura formaliza parceria na realização da 14ª etapa do Projeto Ministério Público Itinerante

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/10/2026 às 08h37

O prefeito Jeverson Lima recebeu na tarde desta quinta-feira (22) o Promotor de Justiça Alan Castiel Barbosa, além de representantes da Polícia Militar e da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ para formalizar a parceria da Prefeitura de Jaru com o MP-RO na realização da 14ª etapa do Projeto MP Itinerante, que acontecerá no dia 26 de novembro, no distrito de Tarilândia.

Jeverson destacou que o MP Itinerante será uma grande oportunidade para que a comunidade do distrito de Tarilândia e região tenha acesso facilitado a diversos serviços públicos.

O MP Itinerante contemplará atendimentos médicos, vacinação, emissão de documentos, regularização de CPF, orientações jurídicas, cadastro em programas sociais, além de outros serviços disponibilizados pela administração municipal.

Também participaram da reunião o secretário municipal de gabinete, João Paulo Montenegro, e o secretário municipal de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol.