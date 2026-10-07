Hospital Regional de Guajará-Mirim recebe novos equipamentos e deve economizar cerca de 80 MWh de energia por ano

Por ENERGISA

Publicada em 07/10/2026 às 08h38

O Hospital Regional de Guajará-Mirim passou por uma modernização do sistema de climatização que deve reduzir o consumo de energia elétrica da unidade. Ao todo, 25 equipamentos de ar-condicionado foram substituídos por modelos mais eficientes, em um projeto da Energisa Rondônia com investimento superior a R$ 200 mil reais.

A estimativa é que a mudança gere uma economia de aproximadamente 80 MWh de energia elétrica por ano. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Menor consumo de energia no hospital

Equipamentos de climatização têm papel especialmente importante em estruturas como hospitais, onde diferentes ambientes demandam condições adequadas de funcionamento. A substituição dos aparelhos busca conciliar essa necessidade com o uso mais eficiente da energia elétrica.

A ação também amplia o alcance das iniciativas de eficiência energética para uma estrutura diretamente ligada à prestação de serviços públicos à população de Guajará-Mirim e da região.

Investimento supera R$ 200 mil

O projeto, contemplado com um investimento de R$ 201.861,54, foi desenvolvido pela Energisa Rondônia por meio do Programa de Eficiência Energética.

O PEE é regulado pela ANEEL e contempla iniciativas voltadas ao uso eficiente da energia elétrica, como a substituição de equipamentos por tecnologias de menor consumo.

Para a analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Camila Lopes, o principal resultado esperado é tornar o consumo de energia da unidade hospitalar mais eficiente.

“Quando uma ação de eficiência energética chega a um hospital, o benefício vai além da redução do consumo. Estamos falando de uma estrutura que presta um serviço essencial à população e que precisa utilizar seus recursos da forma mais eficiente possível. A substituição desses equipamentos permite manter a climatização dos ambientes com menor consumo de energia”, explica.

Eficiência energética em Rondônia

A iniciativa no Hospital Regional de Guajará-Mirim integra os projetos realizados pela Energisa por meio do Programa de Eficiência Energética em Rondônia.

Desde 2019, mais de R$ 70 milhões foram destinados a projetos de eficiência energética no estado, incluindo ações de modernização de estruturas e substituição de equipamentos por tecnologias mais eficientes.