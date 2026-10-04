Giovanna Anttonelli posa de biquíni em dia de sol com cachorros

Por IG

Publicada em 04/10/2026 às 15h17

Gioavnna Anttonelli, de 50 anos, encantou os seguidores nesta sexta (3) ao abrir um álbum de fotos em homenagem aos seus cachorros. No carrossel publicado nas redes sociais, a atriz aparece em momentos de descanso e posa sorridente de biquíni, ao lado dos bichinhos de estimação.

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Entre os cliques de momentos fofos com os pets da raça Lulu-da-pomerânia, um chamou atenção: na imagem, a atriz surge curtindo um dia de sol, acompanhada de seus dois cachorros. Para a ocasião, Giovanna elegeu um biquíni estampado azul, com detalhes em crochê, chapéu e um par de óculos de leitura. Entre os outros registros compartilhados pela atriz, os cães aparecem a acompanhando em viagens, incluisve, a bordo de um jatinho.

Na legenda da publicação, a artista se declarou aos animais."Amor em estado puro! Daqueles que fazem a vida mais bonita só por estarem nela… Quem sente esse amor também???", escreveu.

Nos comentários da publicação, fãs da atriz deixaram mensagens carinhosas sobre seus animais de estimação."Não tem chamego melhor!!! Estou aqui com meus filhinhos também, nessa chuva de BH!", escreveu uma. "Coisas mais amadas do mundo", disse outra. "Amor verdadeiro em forma de patinhas, não aguento tanta lindeza", declarou uma terceira usuária do Instagram.