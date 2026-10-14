Edevaldo Neves solicita providências para reforma de quadra poliesportiva de escola na zona sul de Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/10/2026 às 14h48

A quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves, situada no bairro Caladinho, na zona sul de Porto Velho, foi objeto de uma solicitação de informações e providências apresentada pelo deputado estadual Edevaldo Neves.

A iniciativa parlamentar trata da reforma e revitalização do espaço utilizado pela comunidade escolar. O pedido busca encaminhamentos relacionados às condições da estrutura esportiva da unidade de ensino.

Ao divulgar a atuação, Edevaldo Neves destacou a necessidade de melhorias que contribuam para a segurança, o conforto e a ampliação das oportunidades oferecidas aos estudantes.

O parlamentar também relacionou a solicitação ao incentivo às atividades esportivas e à valorização da educação. Segundo ele, o acompanhamento das necessidades da comunidade escolar integra o trabalho desenvolvido em seu mandato.

A demanda apresentada envolve a estrutura da quadra poliesportiva da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves. Na manifestação divulgada, não foram informados prazos para execução de obras nem eventual previsão de investimento.

Em sua publicação, Edevaldo Neves reafirmou o compromisso de acompanhar as necessidades da instituição e defender melhorias nas condições oferecidas aos alunos da rede estadual.