Marcos é nome político que predomina em Rondônia, feriado de Finados será prolongado em Porto Velho, especulações sobre secretariado do governador-eleito

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/10/2026 às 14h00

Governador – Nas eleições a governador de Rondônia de 2018 e 2022 foi eleito e reeleito, respectivamente o coronel da Polícia Militar, Marcos Rocha, primeiro pelo PSL e no segundo mandato, que será concluído no final deste ano. A reeleição foi pelo União Brasil-UB e hoje ele preside o PSD no Estado. E a preferência pelos Marcos teve continuidade nas eleições de 4 de outubro, quando foi eleito, no primeiro turno, o senador e presidente estadual do PL, Marcos Rogério, que já foi vereador em Ji-Paraná e deputado federal. A partir de 2027, o presidente da República e os governadores reeleitos e eleitos serão empossados no dia 6 de janeiro, não mais no dia 1º do ano, como sempre foi, porque a legislação mudou. Durante os últimos 8 anos (dois mandatos seguidos) prevaleceu o nome Marcos, que terá continuidade, após a eleição de Marcos Rogério para comandar o Poder Executivo do Estado. É uma curiosidade, que chama a atenção...

Feriado – Porto Velho terá o feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, de forma prolongada. O dia dedicado aos mortos cairá numa segunda-feira. O Dia do Servidor Público, 28 de outubro, feriado nacional foi alterado em Porto Velho, assim como em vários Estados, medida que deverá também ocorrer com Rondônia, para o dia 30 (uma sexta-feira), para coincidir com Finados (segunda-feira). Iniciar a semana na segunda-feira (26), na quarta-feira (28) fechar e reabrir na quinta-feira (29) seria um contracenso. Com a alteração do feriado de quarta-feira para a terça-feira, o servidor terá um espaço de 4 dias (sábado, domingo, segunda e terça-feira) para descanso e lazer sem atrapalhar o fluxo de atendimento ao público, principalmente no setor público do Poder Executivo. Feriado no meio de semana prejudica o bom funcionamento da área pública, seja municipal, estadual ou federal.

Prefeitura – As eleições gerais a presidente da República e em cinco Estados a governador serão realizadas em segundo turno no dia 25. Mas as; duas das três vagas do Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas já foram definidas em primeiro turno no dia 4, inclusive em Rondônia, que elegeu o senador Marcos Rogério (PL) governador.

A disputa pela presidência da República, que teve Flávio vencedor, predomina nos bastidores da política e, o Horário Eleitoral Gratuito no rádio e na TV para o segundo turno teve início na sexta-feira (9). E nos primeiros dias não mudou muito em relação ao primeiro turno, onde o candidato à reeleição pelo PT, Lula da Silva não poupa o candidato Flávio Bolsonaro (PL) de críticas, inclusive agressivas ao senador. A maioria das pesquisas tem Flávio como vencedor, mas em política, como já dizia o saudoso ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto “é como nuvem. Olha e ela está de um jeito. Olhe de novo e ela já mudou”, é prudente esperar peal abertura das urnas

Especulação – O assunto é pertinente, pois envolve a política regional. Com a eleição do senador Marcos Rogério a governador, no primeiro turno, as especulações giram em torno de o futuro secretariado, que terá a responsabilidade de governar o Estado a partir 6 de janeiro do próximo ano. Dois nomes já foram ventilados em vários veículos de comunicação do Estado. Um deles do ex-deputado estadual, ex-diretor do Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia, que foi fundamental na organização de a eleição de Rogério a governador Leudo Buriti. Ele deverá ocupar o comando da Casa Civil na administração do governador-eleito Marcos Rogério. O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), que foi reeleito em 2024 seria o nome para ocupar a diretoria do Departamento de Estradas de Rodagem-DER. Como Marcos Rogério, ainda, não se pronunciou sobre sua futura equipe de governo, certamente as especulações fazem parte do processo político.

Deputados – Dos 21 deputados estaduais que concorreram à reeleição, 16 conseguiram um novo mandato. Os demais estarão ocupando o cargo pela primeira vez. Circulam comentários nas redes sociais, principalmente, que vários deles estariam sendo convocados pelo governador-eleito Marcos Rogério para ocuparem cargos na futura equipe de governo. Acreditamos que seja especulação, pois deputado que deixar o cargo que foi concedido pelo eleitorado pela primeira vez e abrir mão para assumir uma Secretaria de Estado seria “suicídio” eleitoral, uma traição a quem lhe concedeu o voto. Já não seria o caso de deputados que conseguiram a reeleição, uma ou mais vezes, que podem ocuparem cargo s de secretários, ajudar e eleger os prefeitos e vereadores nas eleições de 2028 e retornar ao cargo de deputado, porque não é necessário renunciar, mas sim afastamento. Após as eleições, empossados prefeitos e vereadores o deputado-licenciado retornaria para o Legislativo Estadual para trabalhar a reeleição.

Respigo

A situação que citamos de deputado estadual eleito para o primeiro mandato se afastar para ocupar Secretaria de Estado, também se aplica no caso de deputado federal. Mas não pedir afastamento, mas indicar os nomes para os cargos que seriam disponibilizados pelo governador-eleito +++ Os deputados que foram reeleitos (16 dos 21 que concorreram) estão com os gabinetes movimentados nos últimos dias. Lideranças da capital e do interior que trabalharam na campanha eleitoral do primeiro turno estão mantendo contatos para o segundo turno que em Rondônia será somente de presidente da República +++ Por volta das 14 horas os termômetros marcavam temperatura em Porto Velho de 36 graus. A sensação térmica era de 36 graus +++ Pela Copa Libertadores, jogam hoje (14) Fluminense e Palmeiras, às 20h30 no Maracanã. É a primeira partida da semifinal e a segunda será no dia 21, em São Paulo +++ Atlético Mineiro e Torque jogam pela Copa Sul-Americana, às 18h na Arena MRV. A segunda partida da semifinal será dia 21, no Uruguai.

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