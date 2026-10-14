Líder do governo, Jean Oliveira, alinha pautas estratégicas com o Executivo Estadual

Por Paulo Ricardo

Publicada em 14/10/2026 às 11h48

Com foco no avanço de pautas estratégicas e na continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento de Rondônia, o deputado estadual reeleito Jean Oliveira, líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), retomou a articulação institucional após o período eleitoral. Na terça-feira (13), o parlamentar se reuniu com o governador Marcos Rocha para discutir matérias prioritárias em tramitação no Parlamento e alinhar iniciativas consideradas importantes para o Estado.

Durante o encontro, Jean Oliveira destacou a importância de manter o ritmo de trabalho e fortalecer o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. A reunião teve como foco o encaminhamento das matérias prioritárias, a continuidade dos projetos em andamento e o alinhamento das ações voltadas ao crescimento econômico, à melhoria dos serviços públicos e à qualidade de vida da população rondoniense.

Na reta final da atual gestão estadual, o parlamentar ressaltou a importância de intensificar os esforços para avançar nas iniciativas planejadas e garantir o andamento das demandas. A proposta é manter a agenda institucional ativa, fortalecer a interlocução entre os Poderes e contribuir para que os projetos em execução tenham continuidade e gerem resultados concretos para a população.

“Foi uma campanha de muito trabalho e comprometimento. Agora, retomamos nossa agenda com responsabilidade e compromisso com o futuro de Rondônia. Nosso foco é avançar nas matérias que tramitam na Assembleia Legislativa e contribuir para que as ações e os projetos prioritários tenham continuidade e se traduzam em resultados concretos para a população. Estamos na reta final da atual gestão, um momento que exige ainda mais dedicação, articulação e capacidade de trabalho”, afirmou Jean Oliveira.

GOVERNADOR DESTACA REELEIÇÃO DE JEAN OLIVEIRA

Durante a reunião, o governador Marcos Rocha parabenizou Jean Oliveira pela reeleição e reforçou a importância de sua trajetória política. Com a conquista de mais um mandato, o parlamentar se prepara para assumir seu quinto mandato na Assembleia Legislativa, consolidando uma trajetória marcada pela experiência parlamentar e pela atuação na vida pública estadual.

Ao final do encontro, o deputado Jean Oliveira reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento de Rondônia, com atenção às prioridades da gestão e às demandas da população.