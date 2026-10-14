Limpômetro registra mais de 2,5 mil toneladas de resíduos recolhidos em setembro

Por Renata Beccária

Publicada em 14/10/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho recolheu 2.525 toneladas de resíduos durante o mês de setembro, conforme dados do Limpômetro, ferramenta utilizada para monitorar os serviços realizados pela Operação Cidade Limpa. O balanço também contabilizou 102.450 metros quadrados de roçagem e 739 quilômetros de limpeza de ruas, com ações realizadas em diferentes bairros da capital.

Os serviços são executados pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e integram o programa Cidade Limpa, criado na gestão do prefeito Léo Moraes com o objetivo de ampliar as ações de limpeza e manutenção dos espaços públicos.

Na limpeza de ruas, as zonas Central e Leste concentraram as maiores extensões atendidas, com 332 e 305 quilômetros, respectivamente. Entre os bairros com maior extensão de serviços realizados, destacam-se Nova Porto Velho, com 133,1 quilômetros, Três Marias, com 106,5 quilômetros, e Agenor de Carvalho, com 85,8 quilômetros.

Em relação ao recolhimento de resíduos, a Zona Leste apresentou o maior volume, com 1.289 toneladas, seguida pela Zona Sul, com 686 toneladas. Entre os bairros, os maiores quantitativos foram registrados em Três Marias, com 289 toneladas, Teixeirão, com 243,3 toneladas, e São Francisco, com 228,3 toneladas.

Para o prefeito Léo Moraes, os resultados demonstram a importância de manter a limpeza urbana entre as atividades contínuas da administração municipal.

“Quando falamos em mais de 2,5 mil toneladas de resíduos recolhidos em um único mês, estamos falando de material que foi retirado de ruas e espaços públicos. Criamos o Cidade Limpa para enfrentar um problema que afeta diretamente a população. Nosso compromisso é manter as equipes nas ruas e fazer com que esse trabalho chegue a cada vez mais bairros”, lembrou o prefeito.

ROÇAGEM E MANUTENÇÃO

Os serviços de roçagem também tiveram destaque no balanço de setembro. Dos 102.450 metros quadrados atendidos, 39.413 metros quadrados correspondem à Zona Oeste e 31.618 metros quadrados à Zona Leste.

Entre os bairros com maior área atendida, destacam-se Arigolândia, com 11.231 metros quadrados, Flodoaldo Pontes Pinto, com 8.583,5 metros quadrados, e Três Marias, com 8.238 metros quadrados.

Além das atividades de limpeza e roçagem, o Limpômetro registrou 25.214 metros de pintura de meio-fio, 3.542 metros de pavimentação, 489 operações de tapa-buracos, 460 metros de abertura de valas e canais, 395 metros de instalação de manilhas e tubos e 300 metros de limpeza de canais.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, os dados permitem acompanhar a execução dos serviços, avaliar as demandas de cada região e contribuir para o planejamento de novas intervenções.

“O Limpômetro permite acompanhar o que foi executado e onde as equipes estiveram. Temos serviços que exigem retorno frequente, como o roço e a limpeza de ruas, além de pontos que precisam de uma operação maior para a retirada de resíduos. Esses registros ajudam no planejamento das próximas ações e na distribuição das equipes”, explicou Giovanni.

A manutenção periódica de ruas, praças, canteiros e canais contribui para reduzir o acúmulo de resíduos, melhorar as condições de circulação e preservar os espaços públicos utilizados pela população. A efetividade dessas ações também depende da colaboração dos moradores, especialmente no combate ao descarte irregular de lixo e entulho nas vias públicas.

O Limpômetro reúne informações sobre os serviços executados, os bairros contemplados e as regiões atendidas, permitindo que a população acompanhe os resultados do programa Cidade Limpa. Os dados são públicos e estão disponíveis para consulta no portal oficial da Prefeitura de Porto Velho.