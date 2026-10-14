Rede municipal oferece atendimento gratuito em saúde mental e reforça canais de acolhimento

Por Taiana Mendonça

Publicada em 14/10/2026 às 11h42

Neste dia 10 de outubro, data em que se celebra o Dia Mundial da Saúde Mental, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância dos cuidados com a saúde mental e divulga os serviços gratuitos de atendimento psicossocial disponíveis na rede pública municipal. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de procurar ajuda profissional e combater o preconceito e os estigmas associados aos transtornos mentais.

Para assegurar uma assistência integral e humanizada aos moradores da capital e dos distritos, a rede municipal de saúde conta com serviços de atendimento que abrangem desde a Atenção Primária à Saúde até o acompanhamento especializado e os atendimentos de urgência e emergência.

O prefeito Léo Moraes destaca que a rede municipal está estruturada para acolher as pessoas que necessitam de apoio, com respeito e sem julgamentos.

“Cuidar da saúde mental é fundamental em todas as fases da vida. Queremos que a população de Porto Velho saiba que não está sozinha e que a nossa rede municipal de saúde conta com equipes preparadas para acolher, orientar e cuidar com todo o respeito que cada cidadão merece”.

Onde buscar ajuda na rede municipal

Unidades Básicas de Saúde (UBS): São a principal porta de entrada para os serviços de saúde do município. As equipes multiprofissionais da Atenção Primária realizam o acolhimento inicial, oferecem consultas e acompanhamento e, quando necessário, encaminham os pacientes aos serviços especializados.

Centros de Atenção Psicossocial (Caps): Oferecem atendimento especializado a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, além de acompanhamento àquelas que apresentam sofrimento psíquico relacionado ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Os serviços contam com equipes multiprofissionais, compostas por profissionais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, que atuam no acolhimento e no acompanhamento dos usuários.

1- Caps II Três Marias: Atendimento adulto para transtornos mentais graves e de longa duração.

2- Caps AD (Álcool e Drogas): Voltou-se ao acompanhamento especializado para pessoas em situação de uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.

3- Caps Infantil (CAPSi): Destinado ao cuidado de crianças e adolescentes com transtornos mentais intensos e severos.

Urgência e emergência: Em situações de crise grave ou surtos psicóticos, a população pode acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, ou procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça a importância de procurar atendimento desde os primeiros sinais de sofrimento emocional e de manter o acompanhamento adequado às necessidades de cada pessoa.

“Buscar ajuda aos primeiros sinais de sofrimento emocional é fundamental para evitar complicações. As nossas Unidades Básicas de Saúde e os Caps estão com as portas abertas para oferecer um atendimento humanizado e resolutivo para a nossa comunidade”.

Apoio Emocional 24h

Além dos serviços presenciais oferecidos pela rede municipal de saúde, a população também pode contar com o apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV), que disponibiliza atendimento gratuito e sigiloso de apoio emocional e prevenção do suicídio.

O atendimento telefônico funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo número 188. Também é possível buscar apoio pelo site cvv.org.br, que disponibiliza outros canais de atendimento, conforme os horários de funcionamento de cada modalidade.