Copa de Karatê Shotokan em Cabixi terá atletas de várias cidades de Rondônia nos dias 7 e 8 de novembro
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/10/2026 às 13h40
Nos acompanhe pelo Google News

 O município de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia, receberá competidores de diferentes cidades do estado durante a realização da III etapa do Campeonato Estadual de Karatê Shotokan, marcada para os dias 7 e 8 de novembro de 2026. A disputa ocorrerá simultaneamente à II Copa de Karatê Shotokan e contará com a participação prevista de atletas de municípios como Ariquemes, Ouro Preto do Oeste e Vilhena.

A estrutura necessária para a competição está sendo viabilizada por meio de parcerias com apoiadores da região, voluntários e lideranças políticas. Entre os colaboradores mencionados pela organização está o deputado estadual Luizinho Goebel. Os recursos obtidos são destinados a despesas relacionadas à alimentação dos participantes, infraestrutura, logística, divulgação e produção de medalhas e troféus.

A quadra da Escola José de Anchieta foi escolhida para receber as disputas, cuja organização ficará sob responsabilidade do Projeto Social de Karatê Shotokan Construindo Futuros. Além da realização das lutas, a iniciativa pretende estimular a integração entre praticantes da modalidade e ampliar o incentivo à atividade esportiva.

O trabalho desenvolvido pelo projeto também é direcionado à formação de crianças e adolescentes. Conforme destacam os instrutores responsáveis, as atividades utilizam o karatê como instrumento para estimular a autoestima, a convivência comunitária e princípios como disciplina, respeito e perseverança.

Esta será a segunda oportunidade em que Cabixi sediará uma etapa do Campeonato Estadual em conjunto com a competição municipal. Para os organizadores, a realização dos dois eventos contribui para dar visibilidade aos atletas da região e fortalecer a prática do karatê no Cone Sul rondoniense.

A participação do público também é incentivada pela organização, que estendeu o convite aos moradores de Cabixi e das cidades vizinhas para acompanharem as disputas durante os dois dias de programação. 

Cabixi Karatê Shotokan Copa de Karatê Shotokan Campeonato Estadual de Karatê Rondônia Luizinho Goebel Projeto Construindo Futuros Esporte em Rondônia
Imprimir imprimir