Copa de Karatê Shotokan em Cabixi terá atletas de várias cidades de Rondônia nos dias 7 e 8 de novembro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/10/2026 às 13h40

O município de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia, receberá competidores de diferentes cidades do estado durante a realização da III etapa do Campeonato Estadual de Karatê Shotokan, marcada para os dias 7 e 8 de novembro de 2026. A disputa ocorrerá simultaneamente à II Copa de Karatê Shotokan e contará com a participação prevista de atletas de municípios como Ariquemes, Ouro Preto do Oeste e Vilhena.

A estrutura necessária para a competição está sendo viabilizada por meio de parcerias com apoiadores da região, voluntários e lideranças políticas. Entre os colaboradores mencionados pela organização está o deputado estadual Luizinho Goebel. Os recursos obtidos são destinados a despesas relacionadas à alimentação dos participantes, infraestrutura, logística, divulgação e produção de medalhas e troféus.

A quadra da Escola José de Anchieta foi escolhida para receber as disputas, cuja organização ficará sob responsabilidade do Projeto Social de Karatê Shotokan Construindo Futuros. Além da realização das lutas, a iniciativa pretende estimular a integração entre praticantes da modalidade e ampliar o incentivo à atividade esportiva.

O trabalho desenvolvido pelo projeto também é direcionado à formação de crianças e adolescentes. Conforme destacam os instrutores responsáveis, as atividades utilizam o karatê como instrumento para estimular a autoestima, a convivência comunitária e princípios como disciplina, respeito e perseverança.

Esta será a segunda oportunidade em que Cabixi sediará uma etapa do Campeonato Estadual em conjunto com a competição municipal. Para os organizadores, a realização dos dois eventos contribui para dar visibilidade aos atletas da região e fortalecer a prática do karatê no Cone Sul rondoniense.

A participação do público também é incentivada pela organização, que estendeu o convite aos moradores de Cabixi e das cidades vizinhas para acompanharem as disputas durante os dois dias de programação.