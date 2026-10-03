Celso Portiolli pode substituir Luciano Huck

A TV Globo já sabia dos diálogos, que só vieram a público nesta semana.
E a situação de Luciano ficou, no mínimo, estranha.
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Pode ter mais?
Quem sabe.
Mas a TV Globo quer alguém virgem para o domingo.
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E Celso Portiolli é o virgem que a TV Globo quer.
Eu já escrevi antes que o Celso dá de dez no Luciano.
E o Celso tem carisma de palco e voz de comando, coisa que o Luciano deixa muito a desejar.
Então, o Celso aos domingos, no lugar de Luciano, seria a grande tacada da TV Globo para o próximo ano.
Isso vai depender muito do que ainda vai sair dos diálogos de Luciano.
Mas, mesmo que não haja nada demais, o Celso pode ser o grande show de domingo, antes do Luciano, no lugar da Eliana.
O futuro vai dizer.
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