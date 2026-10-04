Ana Paula Renault orienta fãs após ataques nas redes sociais

Por IG

Publicada em 04/10/2026 às 15h14

Ana Paula Renaut, de 44 anos, publicou uma carta direcionada aos fãs neste sábado (3), após se tornar alvo de críticas nas redes sociais. No longo desabafo, ela pediu que os fãs não entrem em brigas para defendê-la, pois isso resulta em mais visibilidade a ataques e provocações.

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"Meu pedido é simples. Não transformem o carinho por mim em combustível para quem quer atacar. Eu sei que vocês querem me defender e agradeço muito", começou a jornalista.

Na sequência, ela explicou que, a medida que os fãs reagem a comentários negativos e mentiras espalhadas a seu respeito, mais visibilidade eles acabam dando a pessoas que tentam prejudicar sua reputação.

"Mas tem gente que já entendeu que provocar vocês dá clique, alcance e visibilidade. Vocês respondem para me proteger e acabam dando força justamente ao que querem combater. Vocês não precisam rebater cada mentira. O tempo e a força de vocês valem muito mais do que isso", continuou Renault.

"Gostar de mim não dá licença para atacar ninguém. Não presumam que alguém fala por mim ou por vocês. Cada pessoa deve responder pelo que faz. Isso não justifica acusar uma comunidade inteira", completou a ex-BBB.

Ana Paula ainda destacou que possui equipes qualificadas de comunicação e jurídicas que monitoram as redes sociais e tomam as medidas necessárias, mesmo que nem todas sejam divulgadas. "Esse cuidado não começou agora. Nem tudo vira postagem, mas existe muito trabalho fora daqui", ressaltou.

"Fiquem tranquilos. Quero vocês comigo, com liberdade para falar do que gostam, participar e se sentir bem aqui. Nosso carinho não precisa virar uma obrigação de entrar em briga. Vamos dar força ao que estamos construindo. Temos vida para viver e, neste momento decisivo, um país para cuidar", reforçou a jornalista.

Por fim, Ana Paula ressaltou que o carinho e admiração dos fãs não deve virar motivo para atacar outras pessoas e que cada indivíduo deve responder por seus próprios atos.

"O Brasil vivendo um momento tão importante para o nosso futuro e tem gente preocupada em ganhar visibilidade espalhando ódio. Vamos entender nosso lugar no mundo e a responsabilidade que temos nele. Ser melhor precisa aparecer nas atitudes", concluiu a famosa.

Ana Paula Renault alerta fãs sobre brigas nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram/anapaularenault

Polêmicas recentes

Ana Paula Renault viu seu nome envolvido em duas polêmicas recentemente. A primeira, foi o rompimento de sua amizade com Milena Moreira, que foi sua companheira de confinamento no "BBB 26".

Em entrevista recente à Blogueirinha, da Dia TV , a jornalista afirmou que a conexão foi genuína, porém, diferenças de estilo e percepção de vida contribuíram para o afastamento.