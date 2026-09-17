PRF apreende cocaína escondida em compartimento oculto de veículo

Por NewsRondônia

Publicada em 17/09/2026 às 14h42

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6 kg de cocaína no final da noite de quarta-feira (16). A ação foi registrada por volta das 22h50, no km 759 da BR-364, município de Porto Velho/RO.

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram um automóvel de passeio. Após averiguações e vistoria minuciosa no veículo, a equipe localizou diversos invólucros em formato de tablete escondidos em um compartimento oculto no para-choque traseiro.

Submetido ao teste preliminar de constatação, o material apreendido testou positivo para cloridrato de cocaína, totalizando 6 tabletes da substância. O condutor informou que vinha de Guajará-Mirim/RO com destino à capital do Estado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho/RO, juntamente com a substância entorpecente e o veículo apreendido, para as providências cabíveis.