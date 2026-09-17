SEMOD reforça serviços de drenagem no centro de Espigão do Oeste

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/09/2026 às 14h56

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (SEMOD), mantém o ritmo de trabalho nesta quinta-feira, com equipes atuando no centro da cidade.

Os serviços incluem a finalização das bocas de lobo e a desobstrução de galerias de drenagem na Avenida Sete de Setembro. A ação busca melhorar o escoamento das águas das chuvas e contribuir para a redução dos pontos de alagamento.

As equipes seguem trabalhando para melhorar a infraestrutura urbana e garantir mais segurança e qualidade de vida para a população.

Prefeitura em ação, trabalhando por um Espigão cada dia melhor!