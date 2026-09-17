Cacoal terá 15º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor Amazônia

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 17/09/2026 às 15h22

O 15º Leilão Direito de Viver Virtual de Cacoal será realizado em 19 de setembro de 2026, em prol do Hospital de Amor Amazônia. A mobilização convida a comunidade a contribuir com a instituição por meio da iniciativa solidária.

Com a mensagem “Você doa, a gente continua”, o material de divulgação destaca a campanha Bezerra de Ouro, com valor anunciado de R$ 50,00. O doador do animal é Fábio Pelicioni. As condições de participação podem ser consultadas com os responsáveis pelos contatos informados no cartaz.

A divulgação também apresenta uma chave Pix para contribuições à Fundação Pio XII, pelo CNPJ 49.150.352/0016-07.

O evento será virtual, mas o cartaz não informa o horário de início nem a plataforma de transmissão. Para esclarecer dúvidas sobre o leilão e as formas de colaboração, os interessados podem procurar os seguintes contatos:

Marcos Alberto: (69) 99204-1489.

Gelis Dias: (69) 99905-3510.

Roberson Bertone: (69) 99971-5950.

Eliezer Velten: (69) 99205-8092.

Sérgio Lagasse: (69) 99203-5481.

George Rocha: (69) 99332-2784.