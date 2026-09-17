Wanessa Camargo revela crise financeira e empréstimo:

Por IG

Publicada em 17/09/2026 às 16h14

Wanessa Camargo, 43 anos, tem levado uma vida mais discreta e mantido sua vida pessoal longe dos olhares curiosos desde que deixou o reality show da TV Globo, em 2024. No entanto, a filha de Zezé Di Camargo pegou os fãs de surpresa ao revelar que enfrentou uma crise financeira bastante complicada.

Sincera, a compositora confessou ter passado por um período de dificuldades financeiras. A artista explicou que ficou sem renda após a repercussão negativa de sua participação no BBB 24 e precisou recorrer a empréstimos para manter todos os compromissos em dia.

Contudo, apesar do impacto no bolso, a experiência também trouxe mudanças pessoais e fez com que ela tirasse um tempo para repensar suas relações.

“Eu estava cancelada. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão. Fiquei sem fazer renda. Meu custo continuou aqui [no alto] e, de repente, eu tive que fazer assim [diminuir]. E taca-lhe empréstimo”, disse Wanessa no podcast RivoTalks, que foi ao ar nesta terça-feira (15).

Ao ser questionada sobre o fato de ter aceitado participar da casa mais vigiada do país, a cantora explicou que não entrou por necessidade financeira.

Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente, acontece com muita gente, porque você para [de trabalhar]. Se você for olhar pelo lado prático, teve vários pontos negativos.Wanessa Camargo, cantora.

Ainda que a decisão tenha gerado inúmeras consequências, Wanessa Camargo afirmou não se arrepender de ter participado do reality.“Sou uma pessoa de olhar a vida de outra forma. A força interna que eu ganhei no pós para lidar com as dores, para lidar com a opinião pública, para lidar com o julgamento [compensou]. Eu fiquei muito mais preparada para o que vai vir. Retomei minha força, separei o joio do trigo das minhas relações, de quem está comigo e de quem não está comigo, isso foi muito nítido”, disse.

Por fim, ao reavaliar a situação depois de ter sido alvo de inúmeros ataques, a cantora ressaltou que as coisas mudaram quando ela participou do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

“Dança dos Famosos foi um presente. Ali eu pude ser eu e ter fragilidade. Foi lindo. Acredito que demore o tempo que for, mas a verdade sempre aparece, as coisas são colocadas no lugar, o mundo é justo”, concluiu.