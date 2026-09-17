Medidas são reforçadas para garantir atendimento no Ana Adelaide após sinistro

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 17/09/2026 às 17h01

A Policlínica Ana Adelaide teve os atendimentos prejudicados nesta quinta-feira (17) após a queda do transformador que abastece a unidade, localizada na região central de Porto Velho.

Os pacientes que já estavam na unidade estão sendo atendidos conforme as condições disponíveis. Casos urgentes estão sendo encaminhados para outras unidades da rede municipal.

"Será necessário o desligamento total da rede por algumas horas, por esse motivo pedimos que a populacao busque atendimentos em outras unidades da rede", disse Márcya Andrade, diretora do Ana Adelaide.

Equipes da Energisa e da Prefeitura já trabalham no local para restabelecer o fornecimento. A previsão é de que o serviço seja normalizado em até 48 horas e a recomendação é que os cidadãos busquem outras unidades de saúde até o término dos trabalhos.

"Sabemos do transtorno que sinistros dessa natureza causam, mas estamos atentos e diligentes para sanar essa questão o mais breve possivel e retomarmos o nosso pleno atendimento", falou o prefeito Léo Moraes.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER), que funciona no mesmo complexo, também está com os atendimentos temporariamente suspensos.

A Prefeitura acompanha os trabalhos e orienta os usuários a aguardar novas informações sobre a retomada dos serviços pelos canais oficiais do município.