Alex Redano reúne lideranças em Campo Novo durante agenda política por Rondônia
Por Assessoria
Publicada em 17/09/2026 às 16h42
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 O deputado estadual Alex Redano cumpriu agenda em Campo Novo de Rondônia, onde participou de uma reunião com lideranças e apoiadores locais. Entre os presentes estavam o prefeito Alexandre Fortaleza e o vereador Derson, apontados pelo parlamentar como parceiros de sua atuação política no município.

Durante a passagem por Campo Novo, Redano destacou a participação de amigos, lideranças e apoiadores que compareceram ao encontro. Segundo o deputado, o grupo tem contribuído para levar seu nome e sua mensagem a diferentes pontos do município.

A visita faz parte da intensificação da agenda política mantida por Alex Redano em Rondônia. De acordo com a publicação divulgada pelo parlamentar, ele já percorreu grande parte do estado em compromissos e encontros com apoiadores.

Ao comentar a reunião, Redano agradeceu a recepção recebida em Campo Novo e afirmou que pretende continuar fortalecendo sua atuação por meio da união, da confiança e das parcerias construídas durante as agendas nos municípios.

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