Alunos da rede municipal de Alta Floresta conhecem o funcionamento da Justiça durante visita ao Fórum

Por TJ/RO

Publicada em 17/09/2026 às 16h11

Cerca de 70 alunos da rede municipal de ensino participaram de uma visita pedagógica ao Fórum da Comarca de Alta Floresta D’Oeste. A atividade proporcionou aos estudantes uma oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Judiciário e compreender, de forma adequada à faixa etária, o papel da Justiça na sociedade.

Os estudantes foram recebidos pela juíza Paula Carine de Matos de Souza, que conversou com as turmas sobre o trabalho desenvolvido no Fórum e respondeu às dúvidas dos alunos e pelo promotor titular da 1ª Promotoria de Justiça de Alta Floresta d'Oeste, Charles Schenckel.

A atividade também permitiu apresentar às crianças a atuação dos profissionais que trabalham na Justiça e a importância das leis, dos direitos e dos deveres dos cidadãos.

A visita integra as ações pedagógicas desenvolvidas pela escola e teve como proposta aproximar os estudantes das instituições públicas por meio de uma experiência prática. Além de conhecer os espaços do Fórum, os alunos puderam compreender melhor como o Poder Judiciário contribui para a garantia de direitos e para a solução de conflitos.