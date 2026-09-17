Atriz passa sufoco no metrô após tomar laxante: “Quase delirando”

Por IG

Publicada em 17/09/2026 às 16h09

Uma ida comum ao metrô do Rio de Janeiro terminou em um momento de desespero para Camila Rodrigues. Nesta última quarta-feira (16), a atriz compartilhou com os seguidores o sufoco que enfrentou depois de tomar um laxante antes de sair de casa. Com o efeito do medicamento durante o trajeto, ela precisou encontrar um banheiro com urgência.

A primeira tenttiva aconteceu na estação Siqueira Campos. Ao chegar ao local, Camila descobriu que o banheiro estava interditado. Ela então continuou a viagem até a estação Cantagalo, onde esperava finalmente conseguir resolver a situação. No entanto, encontrou o mesmo problema.

Sem conhecer a estação, a atriz procurou informações e descobriu que o banheiro também estava indisponível. Conforme a urgência aumentava, Camila decidiu pedir ajuda a um segurança que trabalhava no local.

Segurança ajuda atriz

O funcionário entendeu a situação e conduziu Camila até um banheiro reservado aos trabalhadores do metrô. O gesto trouxe alívio após a corrida contra o tempo durante o trajeto.

Nas redes sociais, a atriz contou os detalhes do episódio e aproveitou para agradecer ao profissional que a ajudou. “Nunca façam isso, eu juro que estava passando muito mal, parei na Siqueira Campos, banheiro INTERDITADO, parei no Cantagalo, uma estação enorme, nunca tinha ido, aí perguntei e adivinha? INTERDITADO também, nesse momento já tava quase delirando e falei pra segurança”, relatou.

Em seguida, Camila revelou o pedido desesperado que fez ao funcionário. “Pelo amor de Deus eu tô mal, logo o segurança veio e me levou no banheiro dos funcionários!”, contou.

Alívio após o sufoco

Depois do sufoco, a atriz celebrou a atitude do segurança e destacou a importância da empatia recebida naquele momento. “Que alívio, ainda bem que ainda tem gente empática nesse mundo, se não eu estaria na merda”, brincou.