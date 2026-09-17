Em rascunho, governo Trump exigiu que Brasil permitisse dissidentes políticos a concorrer em 2026

Por Filipe Matoso, Luisa Belchior, TV Globo, g1

Publicada em 17/09/2026 às 15h48

O governo de Donald Trump exigiu, no rascunho de um documento enviado ao Itamaraty, que o Brasil permitisse que "dissidentes políticos" concorressem às eleições de 2026.

A informação foi confirmada à TV Globo por fontes do Itamaraty nesta quinta-feira (17), após o jornal "O Estado de São Paulo" revelar o pedido.

➡️ Fontes da diplomacia do Brasil afirmaram que a proposta foi apresentada pelos EUA durante a negociação do tarifaço que o governo americano anunciou a produtos brasileiros, no ano passado.

As fontes não disseram se Washington especificou quais seriam os "dissidentes políticos" em questão — no ano passado, no entanto, Donald Trump acusou o Brasil de "caça às bruxas" e mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em carta enviada a Lula (leia mais abaixo).

As fontes afirmaram que o Brasil rejeitou a proposta porque o texto continha "absurdos". Por isso, o pedido não chegou nem sequer a integrar os pontos do diálogo que as diplomacias dos dois países vêm travando, disseram ainda integrantes do Itamaraty.

A proposta também circulou apenas entre membros do nível técnico das diplomacias e não chegou a autoridades de alto nível, como o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ou mesmo os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva.

O governo dos Estados Unidos ainda não havia se manifestado sobre a informação até a última atualização desta reportagem.