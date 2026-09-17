Samuel Costa defende que crianças da Pérola do Mamoré e da Ponta do Abunã nasçam em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 15h09

Em entrevista ao Portal Guajará, o candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), afirmou à jornalista Maria Clara que, caso eleito, pretende garantir que as gestantes da região da Pérola do Mamoré e da Ponta do Abunã tenham atendimento completo e condições de realizar o pré-natal e o parto em unidades de saúde de Rondônia.

“Nenhuma criança da Pérola do Mamoré e da Ponta do Abunã nascerá no estado do Acre”, declarou Samuel Costa durante a entrevista.

Como parte da proposta, o candidato afirmou que pretende reativar o Hospital Regional de Extrema e fortalecer o Hospital Regional de Guajará-Mirim, com suporte técnico e multidisciplinar. Segundo Costa, as unidades deverão contar com médicos especialistas, equipes de enfermagem, exames laboratoriais e atendimento especializado para gestantes.

A proposta inclui a presença de ginecologistas e obstetras para acompanhamento do pré-natal, realização de partos normais e cirurgias cesarianas, permitindo que as mulheres tenham assistência adequada sem precisar se deslocar para outro estado para dar à luz.

Costa também afirmou que pretende garantir que, dentro dos hospitais de Guajará-Mirim e Extrema, as crianças nascidas sejam imediatamente registradas em Rondônia, conforme os procedimentos legais de registro civil.

“Quem escolheu viver em Rondônia quer que seu filho, seu neto seja rondoniense e não acreano. Nós vamos resgatar esse sentimento de pertencimento para o nosso povo”, afirmou Costa.

Filho de Rondônia, Samuel Costa também destacou durante a entrevista a importância de fortalecer o sentimento de pertencimento da população e garantir que os rondonienses tenham acesso aos serviços e às estruturas existentes em seu próprio território.

“Nós somos filhos dessa terra. Nascemos aqui, vivemos aqui, estudamos aqui, trabalhamos aqui e vamos ser enterrados no nosso solo. O nosso povo precisa ter o direito de acessar o seu próprio território e ter aqui os serviços públicos de que precisa”, afirmou.

Para o candidato, fortalecer a estrutura de saúde nas regiões de fronteira e no interior não significa apenas construir ou reabrir hospitais, mas também garantir que o Estado esteja presente na vida das pessoas e que os moradores possam ter seus filhos, cuidar de suas famílias e construir suas histórias em Rondônia.

A proposta apresentada por Samuel Costa faz parte de um plano mais amplo de descentralização da saúde pública, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade e aproximar o atendimento das comunidades do interior.

A entrevista foi conduzida pela jornalista Maria Clara, do Portal Guajará.