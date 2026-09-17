Mais de 900 km de estradas rurais já receberam serviços de patrolamento em Ji-Paraná

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/09/2026 às 15h35

O trabalho de manutenção das vias rurais contribui para melhorar as condições de tráfego, ampliar a segurança nos deslocamentos e facilitar o acesso às propriedades e o escoamento da produção.

As equipes seguem atuando em diferentes regiões do município, levando manutenção às estradas utilizadas diariamente por moradores, trabalhadores e produtores rurais.

Estradas em melhores condições significam mais mobilidade para as comunidades e mais apoio a quem produz no campo.

Seguimos trabalhando na manutenção da infraestrutura rural de Ji-Paraná.