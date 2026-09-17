Mariana Carvalho aposta em experiência e articulação para destravar obras em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 14h25

Conseguir recursos é uma parte importante para fazer uma obra sair do papel. Mas entre a necessidade de uma cidade e a entrega de um projeto existe um caminho que passa por ministérios, órgãos públicos, análise de projetos, liberação de recursos e articulação política. É esse caminho que Mariana Carvalho (Republicanos) conhece bem.



Candidata ao Senado, Mariana diz que pretende usar a experiência acumulada durante seus mandatos na Câmara dos Deputados para fazer as demandas de Rondônia avançarem em Brasília. A proposta é atuar na busca de recursos, acompanhar projetos e abrir caminhos dentro do Governo Federal para obras e investimentos considerados importantes para os municípios.



“Não basta chegar a Brasília com um pedido debaixo do braço. É preciso saber onde procurar, com quem conversar, acompanhar cada etapa e fazer a demanda avançar. Eu conheço esses caminhos e quero colocar essa experiência a serviço de Rondônia no Senado”, afirma Mariana.



Um dos exemplos apontados pela candidata é a nova Rodoviária de Porto Velho. Dos R$ 44 milhões investidos na construção do terminal, R$ 22 milhões foram destinados por Mariana por meio de emendas parlamentares quando ela exercia o mandato de deputada federal.



“Quando destinei R$ 22 milhões para a atual Rodoviária, não era apenas uma emenda. Era uma obra que Porto Velho esperava havia décadas. Eu sabia onde buscar o recurso e acompanhei esse processo porque queria ver aquele investimento chegar à população. Hoje a Rodoviária está pronta e mostra, na prática, o que acontece quando a gente conhece o caminho e trabalha para fazer uma demanda avançar”, afirma.



A nova Rodoviária substituiu uma estrutura que atendia Porto Velho havia mais de 40 anos. Para Mariana, o resultado reforça a experiência que pretende levar ao Senado: identificar as necessidades de Rondônia, buscar soluções em Brasília e acompanhar os projetos para que os recursos destinados se transformem em obras e serviços para a população.