Ginastas de Rondônia conquistam três medalhas nos JEBs 2026 em Brasília

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/09/2026 às 14h50

A ginasta Kiara Moreira, de 13 anos, encerrou sua participação na ginástica rítmica dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026 com duas medalhas individuais. Natural de Vilhena, a estudante-atleta conquistou a prata no aparelho maças e o bronze na disputa do arco durante a competição realizada em Brasília.

O desempenho individual foi acompanhado por outro resultado no pódio. Kiara também fez parte da equipe de Rondônia que terminou a competição coletiva com a medalha de prata na categoria Sub-14.

Ao lado dela estiveram Laura Saraiva, de Porto Velho, Ana Clara Lino, de 12 anos, e Laura Leme, também de 12 anos. Ana Clara e Laura Leme são de Vilhena.

Com os resultados obtidos nas provas individuais e por equipe, as quatro representantes rondonienses encerraram a participação nos JEBs 2026 com três medalhas para o estado: duas conquistadas por Kiara individualmente e uma prata na disputa coletiva.

Ginastas de Rondônia conquistam três medalhas e levam o estado ao pódio dos JEBs 2026 — Foto: Divulgação/SEDUC

A preparação das estudantes-atletas envolve o acompanhamento de diferentes equipes técnicas. Kiara Moreira é treinada por Igla Dencker. Laura Saraiva tem Francimeire Lavareda como treinadora, enquanto Ana Clara Lino e Laura Leme são acompanhadas pelo técnico Matheus Cechinel.

O resultado alcançado em Brasília também envolve o trabalho desenvolvido em conjunto por atletas, familiares, instituições e profissionais responsáveis pela preparação das ginastas.

Após os Jogos Escolares Brasileiros, as atletas seguem para novos compromissos no calendário da modalidade. Kiara Moreira disputará o Campeonato Brasileiro Infantil de Ginástica Rítmica, previsto para ocorrer em Florianópolis, em Santa Catarina.

Laura Saraiva, Ana Clara Lino e Laura Leme, por sua vez, continuam a preparação para o Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica. A competição está programada para novembro, no estado de São Paulo.