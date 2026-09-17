Prefeitura realizará corrida de 5 e 10 km em comemoração aos 45 anos do município

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 14h26

A Prefeitura de Jaru dará início à programação comemorativa pelos 45 anos de emancipação do município com uma grande corrida de rua, marcada para o dia 1º de novembro. A expectativa é reunir cerca de mil atletas de Jaru, de diversos municípios de Rondônia e até mesmo de outros estados.

A competição contará com percursos de 5 e 10 quilômetros, com inscrições gratuitas. Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira (21), por meio do site oficial da Prefeitura de Jaru.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a corrida será uma das atrações preparadas para celebrar o aniversário do município, que contará com uma programação especial voltada para toda a família. “Estamos preparando uma programação especial para comemorar os 45 anos da nossa querida Jaru. A corrida será o ponto de partida para uma série de atividades pensadas para celebrar esta data tão importante. Também já estão confirmados dois grandes shows musicais, com uma atração católica e outra gospel, ambas de destaque nacional, sendo uma no dia 6 e outra no dia 7 de novembro”, adiantou o prefeito.