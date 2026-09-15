Não é só uma visita é também uma escuta ativa dos problemas do povo de Rondônia, diz Carlos Magno

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 15h46

ARIQUEMES - A afirmação é do candidato a deputado estadual pelo partido Solidariedade 77 777 Carlos Magno, ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste por duas vezes e ex-deputado federal que busca junto aqueles que já o conhecem renovar seus compromissos, agora para uma atuação no legislativo estadual, onde pretende levar sua experiência de 45 anos de vida pública para melhorar o debate e ampliar a fiscalização daquilo que não anda bem no Poder Executivo.

Segundo Carlos Magno fiscalizar aquilo que não está funcionando a contento nas secretarias de Estado, nos departamentos e demais órgãos estaduais é dever constitucional do Poder Legislativo.

“É para isso que os deputados são eleitos: fiscalizar o poder executivo e legislar, criando novas leis, conciliando questões entre os municípios e, naturalmente, ajudando o governo do estado a melhorar as entregas que devem ser feitas à população.

"Não é só emenda", acentua Carlos Magno.

Emenda, na concepção de Carlos Magno, é um instrumento importante para o político atender as emergências de sua base, mas não pode ser desvirtuada e nem deve sangrar o orçamento de áreas importantes como Saúde, Segurança e Educação.

Ele afirma que tem recolhido muita reclamação, por exemplo, de pequenos agricultores, quanto ao trabalho de setores primordiais para o apoio à agricultura familiar: Sedam e Emater.

A principal reclamação contra a Sedam secretaria de Desenvolvimento Ambiental é em relação a demora na emissão de licença e análise de alguns projetos.

Já sobre a Emater, é a falta de estrutura e de apoio para que os técnicos possam estar presente nas pequenas propriedades, orientando e ajudando os produtores a melhorar a qualidade e a quantidade da produção.

Carlos Magno faz uma campanha de modo muito próprio, em que não faz grandes reuniões, mas prioriza a conversa e a escuta ativa dos milhares de conhecidos, amigos e simpatizantes que tem em toda região todas as regiões de Rondônia.

Depois de visitar vários municípios do cone Sul de Rondônia, semana passada, Carlos Magno voltou a Vale do Paraíso Jaru, Tarilândia e Ariquemes.