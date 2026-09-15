Rússia ameaça acabar com a Polônia “em dias” caso país entre em conflito

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/09/2026 às 15h49

O conselheiro do presidente russo, Nikolai Patrushev, afirmou nesta terça-feira que Moscou está preparada para utilizar “todo o seu arsenal” contra a Polônia caso Varsóvia decida entrar em um conflito militar com a Rússia.

Segundo Patrushev, uma eventual guerra poderia levar à destruição do Estado polonês em poucos dias.

“Se a Polônia se envolver em ações militares contra a Rússia, nosso país mobilizará todo o seu arsenal de forças e recursos, e o Estado polonês deixará de existir no espaço de dois ou três dias”, afirmou.

O integrante do governo russo reagia a declarações do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sobre as capacidades militares dos dois países.

Na avaliação de Patrushev, Sikorski estaria subestimando o potencial militar russo.

“O chefe da diplomacia polonesa está claramente fazendo uma avaliação amadora do poderio militar do nosso país, sem querer compreender que, durante uma operação militar especial, as Forças Armadas russas não utilizam todo o seu potencial”, declarou.

A Rússia chama oficialmente de “operação militar especial” a guerra que iniciou contra a Ucrânia.

Na noite de segunda-feira, Sikorski afirmou, em entrevista ao programa de televisão “Tak jest”, que a Polônia estava entrando em uma “zona cinzenta de crise” e que seria necessário adotar medidas diante do aumento das tensões.

As declarações acontecem após a Rússia intensificar, no fim de semana, os ataques contra áreas da Ucrânia próximas à fronteira com a Polônia. Moscou afirma que as operações fazem parte das missões das Forças Armadas russas.

No domingo, um drone russo atingiu a locomotiva de um trem de passageiros que fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia. O ataque aconteceu quando a composição estava a cerca de dois quilômetros da fronteira polonesa.

As autoridades de Varsóvia também informaram que outro drone atingiu um posto de abastecimento de combustível próximo a uma passagem de fronteira, ainda em território ucraniano.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, presidiu uma reunião de emergência após os ataques e alertou para a possibilidade de uma intensificação das ações militares russas na Ucrânia. Segundo ele, uma eventual escalada poderia atingir também o território polonês.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o ataque contra o trem ucraniano teve como objetivo “assustar os aliados” da Ucrânia e pressioná-los a abandonar o apoio a Kiev.