Mãe de Virginia faz limpa nas redes e deixa claro que não aguenta mais os amigos da filha

Tudo começou quando internautas perceberam que Margareth havia dado unfollow em Duda Freire e Hebert Gomes, grandes amigos de Virginia. E os dois não deixaram barato: também pararam de seguir a mãe da Tigrinha.
Mas a lista não parou por aí!
João Guilherme, irmão de Zé Felipe, também saiu dos seguidores de Margareth. O mesmo aconteceu com Netinho, irmão de Vini Jr.; Thiago Stabile, sócio de Virginia; Lídia Souza, amiga do jogador; e Nikki e Pri Lessa, maquiadores da empresária.
Ou seja: Margareth resolveu fazer uma verdadeira faxina no Instagram!
E, embora ela não tenha explicado o motivo dos unfollows, uma interação nas redes sociais chamou ainda mais a atenção...
Hebert fez um post falando sobre um possível convite para viajar para Madri. Na publicação, ele brincou que recusaria um convite para ir a uma “cidadezinha do lado”, mas que jamais diria não a uma viagem para a capital espanhola.
Aí veio a parte que deixou a história ainda mais interessante: Margareth curtiu um post que ironizava justamente a fala do amigo da filha. 👀
A publicação dizia: “Mais uma pérola do ‘bem-sucedido’ Hebert”.
E parece que ele entendeu o recado. Pouco depois, Hebert publicou nos stories uma frase que muitos interpretaram como indireta para a mãe da amiga: “Não me importo como eu sou vista por você. Eu me conheço”.
Hummm... será que foi só coincidência?
Agora, vamos combinar uma coisa: essa turma também não larga de Virginia, né? Parece que está todo mundo sempre atrás da “influenciadora”, acompanhando viagem, festa, rotina...
É tanta gente em volta que fica até difícil saber onde termina a vida da Virginia e começa a dos amigos!
E tem mais: Duda Freire namora o empresário de Vini Jr., Felipe Silveira. Ou seja, a turma vai se entrelaçando cada vez mais!
Essa proximidade, inclusive, virou motivo de polêmica recentemente após Virginia surgir nas redes sociais acompanhada de amigos, assessores, filhos e babás na Espanha. Ao todo, pelo menos 19 pessoas chegaram a aparecer nas dependências da mansão do jogador.
A situação se tornou assunto até entre torcedores do Real Madrid, que chegaram a tirar sarro da quantidade de gente na casa do craque.
“O Vini Jr. vai ter que revezar na sua própria academia por causa da Virginia e dos amigos dela”, brincaram internautas.
Mas essa história de casa cheia não começou agora...
Apresentadores e internautas já haviam comentado anteriormente que o hábito de manter a residência sempre lotada poderia ter contribuído para desgastes no casamento de Virginia e Zé Felipe.
Ou seja, pelo visto, a “cambada” em volta de Virginia já é assunto antigo.
Agora, com Margareth fazendo uma limpa justamente em parte desse círculo, essa história ganha um novo capítulo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!