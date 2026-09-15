Mãe de Virginia faz limpa nas redes e deixa claro que não aguenta mais os amigos da filha

Por R7

Publicada em 15/09/2026 às 16h03

Tudo começou quando internautas perceberam que Margareth havia dado unfollow em Duda Freire e Hebert Gomes, grandes amigos de Virginia. E os dois não deixaram barato: também pararam de seguir a mãe da Tigrinha.

Mas a lista não parou por aí!

João Guilherme, irmão de Zé Felipe, também saiu dos seguidores de Margareth. O mesmo aconteceu com Netinho, irmão de Vini Jr.; Thiago Stabile, sócio de Virginia; Lídia Souza, amiga do jogador; e Nikki e Pri Lessa, maquiadores da empresária.

Ou seja: Margareth resolveu fazer uma verdadeira faxina no Instagram!

E, embora ela não tenha explicado o motivo dos unfollows, uma interação nas redes sociais chamou ainda mais a atenção...

Hebert fez um post falando sobre um possível convite para viajar para Madri. Na publicação, ele brincou que recusaria um convite para ir a uma “cidadezinha do lado”, mas que jamais diria não a uma viagem para a capital espanhola.

Aí veio a parte que deixou a história ainda mais interessante: Margareth curtiu um post que ironizava justamente a fala do amigo da filha. 👀

A publicação dizia: “Mais uma pérola do ‘bem-sucedido’ Hebert”.

E parece que ele entendeu o recado. Pouco depois, Hebert publicou nos stories uma frase que muitos interpretaram como indireta para a mãe da amiga: “Não me importo como eu sou vista por você. Eu me conheço”.

Hummm... será que foi só coincidência?

Agora, vamos combinar uma coisa: essa turma também não larga de Virginia, né? Parece que está todo mundo sempre atrás da “influenciadora”, acompanhando viagem, festa, rotina...

É tanta gente em volta que fica até difícil saber onde termina a vida da Virginia e começa a dos amigos!

E tem mais: Duda Freire namora o empresário de Vini Jr., Felipe Silveira. Ou seja, a turma vai se entrelaçando cada vez mais!

Essa proximidade, inclusive, virou motivo de polêmica recentemente após Virginia surgir nas redes sociais acompanhada de amigos, assessores, filhos e babás na Espanha. Ao todo, pelo menos 19 pessoas chegaram a aparecer nas dependências da mansão do jogador.

A situação se tornou assunto até entre torcedores do Real Madrid, que chegaram a tirar sarro da quantidade de gente na casa do craque.

“O Vini Jr. vai ter que revezar na sua própria academia por causa da Virginia e dos amigos dela”, brincaram internautas.

Mas essa história de casa cheia não começou agora...

Apresentadores e internautas já haviam comentado anteriormente que o hábito de manter a residência sempre lotada poderia ter contribuído para desgastes no casamento de Virginia e Zé Felipe.

Ou seja, pelo visto, a “cambada” em volta de Virginia já é assunto antigo.

Agora, com Margareth fazendo uma limpa justamente em parte desse círculo, essa história ganha um novo capítulo.