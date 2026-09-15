Gestão integrada aproxima serviços públicos das famílias ribeirinhas do Baixo Madeira

Por Adaides Batista

Publicada em 15/09/2026 às 16h37

A Prefeitura de Porto Velho vem fortalecendo a atuação integrada das políticas de assistência social e proteção e defesa civil nas comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira. Na segunda-feira (14), o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Paulo Afonso, e o superintendente Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), Marcos Berti Cavalcanti, estiveram no distrito de São Carlos para acompanhar de perto a realidade da população e avaliar a prestação dos serviços públicos na localidade.

A visita teve como objetivo aproximar ainda mais as duas áreas e aprimorar o trabalho conjunto desenvolvido pelo município, especialmente no atendimento às comunidades que vivem em regiões de difícil acesso e que possuem demandas específicas.

Durante a permanência no distrito, os gestores ouviram moradores e usuários dos serviços municipais, buscando conhecer como os atendimentos estão chegando à população, identificar eventuais dificuldades e receber sugestões sobre as necessidades da comunidade.

A iniciativa também permitiu avaliar, diretamente com os moradores, pontos que podem ser aperfeiçoados na atuação do poder público. A proposta é utilizar essas informações para planejar ações mais adequadas à realidade das famílias ribeirinhas.

ATUAÇÃO INTEGRADA

A aproximação entre a Semias e a Defesa Civil amplia a capacidade do município de atuar de forma preventiva e integrada. Enquanto a assistência social trabalha na garantia de direitos, no atendimento às famílias e no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social, a Defesa Civil atua na prevenção, preparação e resposta a situações que possam colocar em risco a população.

Essa integração ganha importância no Baixo Madeira, onde as características geográficas e as condições de deslocamento exigem planejamento específico para que os serviços públicos alcancem as comunidades.

A Prefeitura já desenvolve ações sociais nos distritos da região. Em iniciativas anteriores, equipes municipais levaram serviços como Cadastro Único, atendimento psicossocial, emissão de documentos e orientações sobre programas sociais aos moradores de São Carlos e de outras comunidades do Baixo Madeira.

Em agosto deste ano, a Prefeitura também reforçou a estrutura de atendimento às comunidades de São Carlos, Calama, Nazaré e Demarcação com novos equipamentos destinados a facilitar o deslocamento das equipes e ampliar a assistência às localidades ribeirinhas.

OUVIR PARA APRIMORAR

Segundo o secretário Paulo Afonso, a presença dos gestores nas comunidades permite conhecer as necessidades a partir da realidade de quem utiliza os serviços.

A visita também representa uma estratégia de gestão baseada na escuta da população, permitindo identificar demandas, avaliar os resultados das ações já realizadas e estudar melhorias para o atendimento.

Para a Defesa Civil, a aproximação com as comunidades é igualmente importante para fortalecer a prevenção e a capacidade de resposta do município. À frente da SMPDC, Marcos Berti Cavalcanti coordena ações de prevenção, monitoramento, preparação e resposta a situações de risco, com atenção também às comunidades rurais e ribeirinhas.

O prefeito Léo Moraes destacou que a presença das equipes nas comunidades é fundamental para aproximar os serviços públicos da população e fortalecer o atendimento às famílias.

“Precisamos estar onde a população está, ouvindo as pessoas e conhecendo de perto suas necessidades. No Baixo Madeira, essa presença é ainda mais importante, porque são comunidades que enfrentam desafios específicos de acesso e deslocamento. Nosso compromisso é fortalecer as ações integradas e garantir que as famílias ribeirinhas tenham acesso aos serviços públicos e à proteção que precisam”, afirmou o prefeito.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em manter presença nos distritos do Baixo Madeira e aperfeiçoar, de forma integrada, as políticas públicas destinadas à proteção social e à segurança das famílias que vivem nessas comunidades.