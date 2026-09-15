Obras avançam para recuperar trecho da Avenida Farquar afetado por erosão

Por Thaís Alves

Publicada em 15/09/2026 às 16h29

As equipes da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), seguem trabalhando na recuperação do sistema de drenagem na Avenida Farquar, no bairro Triângulo, na região do Cai N’água. Os serviços, iniciados há algumas semanas , continuam em ritmo intenso para recuperar o trecho afetado por erosão e melhorar as condições de escoamento das águas.

No local, a equipe já realizou o aterramento de um dos lados do bueiro, etapa executada sem a necessidade de interdição total da avenida. Embora a largura da pista esteja parcialmente reduzida, o trânsito segue fluindo normalmente.

A intervenção continua com a construção de uma caixa de transferência, estrutura responsável por receber e direcionar o fluxo da água. O serviço contará ainda com a instalação de um tubo de três metros na entrada e dois tubos de dois metros na saída, contribuindo para maior eficiência do sistema de drenagem.

A previsão é que, dentro de 15 a 20 dias, a pista seja liberada em sua largura original, permitindo o restabelecimento integral das condições de tráfego no trecho. A secretaria permanece acompanhando a execução dos serviços e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança viária e o avanço da recuperação.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a continuidade dos trabalhos demonstra o compromisso da gestão com a recuperação da infraestrutura urbana.

“Nossa equipe está trabalhando de forma intensa para recuperar o sistema de drenagem e restabelecer as condições adequadas da via. Estamos acompanhando cada etapa da intervenção para garantir segurança, eficiência e uma solução que atenda às necessidades da população”, destacou o secretário.

Para o prefeito Léo Moraes, a recuperação da avenida representa mais uma ação voltada à melhoria da mobilidade urbana e à segurança dos moradores.

“Estamos avançando na recuperação da infraestrutura da cidade, com atenção às áreas que precisam de intervenções para garantir mais segurança e qualidade de vida. Nosso compromisso é acompanhar de perto os serviços e buscar soluções que atendam às necessidades da população”, afirmou o prefeito.

A Seinfra orienta motoristas, moradores e usuários da avenida a respeitarem a sinalização e a redução parcial da largura da pista, como medida de segurança durante a execução dos serviços.