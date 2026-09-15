Esquenta de Aniversário revela talentos e movimenta Praça do Abobrão na Zona Sul

Por Simone Rios

Publicada em 15/09/2026 às 16h33

A Praça do Abobrão recebeu, no último sábado (12), a primeira edição do Esquenta de Aniversário de Porto Velho, programação gratuita realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), com a participação de diferentes secretarias municipais. A ação reuniu cultura, lazer, cidadania, empreendedorismo e atividades para toda a família, tendo como um dos principais destaques o Show de Talentos, criado para abrir espaço e dar visibilidade aos artistas da cidade.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ocupar os espaços públicos com iniciativas que aproximem as famílias e criem oportunidades para quem está começando no cenário artístico. “Porto Velho tem muitos talentos que precisam de espaço para serem vistos e reconhecidos. Quando levamos uma programação como essa para os bairros, aproximamos a Prefeitura da população, fortalecemos a convivência das famílias e criamos oportunidades para que novos artistas mostrem seu trabalho”.

Talentos da cidade ganharam o palco

Ao todo, 17 apresentações passaram pelo palco montado na Praça do Abobrão, reunindo diferentes linguagens e modalidades artísticas.

Participaram artistas individualmente e em grupo, com apresentações de canto, dança, execução instrumental, performances, intervenções e outras formas de expressão artística

Na edição da Zona Sul, participaram artistas individualmente e em grupo, com apresentações de canto, dança, execução instrumental, performances, intervenções e outras formas de expressão artística compatíveis com a proposta do evento. A seleção levou em consideração a diversidade das manifestações, a viabilidade técnica, o tempo disponível e a organização da programação.

O Show de Talentos teve como proposta proporcionar um espaço democrático de valorização, promoção e difusão dos talentos artísticos de Porto Velho, além de ampliar o acesso da população às manifestações culturais e incentivar a participação de artistas das diferentes regiões da cidade.

A presidenta da Funcultural, Débora Figueredo, ressaltou a diversidade da programação e o envolvimento da comunidade. “Foi uma programação pensada para acolher diferentes públicos e diferentes formas de expressão. Tivemos famílias acompanhando as apresentações, crianças participando das atividades e artistas tendo a oportunidade de mostrar seu talento. Essa aproximação da cultura com as comunidades é um dos objetivos da Funcultural”, destacou.

Avaliação seguiu critérios definidos em regulamento

As 17 apresentações da edição da Zona Sul foram avaliadas por um corpo de jurados formado por três profissionais com atuação em diferentes áreas da cultura e das artes, seguindo as normas estabelecidas no regulamento do Show de Talentos.

=A comissão foi composta por Emerson Garcia, licenciado em Teatro pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), diretor cênico, ator e produtor cultural; Altair Santos, gestor cultural, compositor, roteirista e membro do Conselho Municipal de Cultura de Porto Velho; e Gabriela Farias, profissional da gestão pública, diretora de companhia artística, roteirista, poetisa, produtora de espetáculos e dançarina. A diversidade de experiências do corpo de jurados permitiu uma avaliação atenta às particularidades das diferentes linguagens apresentadas no palco.

Foram considerados cinco critérios: qualidade e domínio artístico/técnico; criatividade e originalidade; interpretação, execução ou desempenho; presença de palco e comunicação com o público; e conjunto da apresentação e adequação à proposta artística.

Cada avaliador atribuiu notas de 7 a 10 para cada critério, e a classificação foi definida a partir da média das avaliações. Em caso de empate, o regulamento estabeleceu como critérios sucessivos a maior nota em qualidade e domínio artístico/técnico; interpretação, execução ou desempenho; criatividade e originalidade; e presença de palco e comunicação com o público. Se o empate persistisse, a decisão caberia à Comissão de Avaliação.

EC Company conquistou o 1º lugar da edição da Zona Sul

Após a conclusão das apresentações e a apuração das notas, EC Company conquistou o 1º lugar da edição da Zona Sul. Alanna e Eduardo ficaram na 2ª colocação, enquanto Pyovanya Tyrlley alcançou o 3º lugar.

Conforme previsto no regulamento, a premiação da edição foi de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro. O documento também estabeleceu que o vencedor do primeiro lugar de cada região será convidado a representar sua respectiva região no palco principal da programação do aniversário de Porto Velho.

Cidadania e serviços gratuitos para a comunidade

A programação do Esquenta de Aniversário foi construída de forma integrada entre diferentes áreas da administração municipal, ampliando as opções oferecidas à população que passou pela Praça do Abobrão.

Entre as ações realizadas esteve o Cidadania em Movimento, conduzido pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias). A iniciativa levou serviços gratuitos diretamente para a comunidade, entre eles exame de vista, corte de cabelo e emissão de carteira para pessoa com deficiência (PCD).

A presença dos serviços sociais ampliou o alcance do evento, aproximando a população das políticas públicas enquanto as famílias também participavam das atividades culturais e de lazer.

Diversão também foi para a criançada

Ppresença dos serviços sociais ampliou o alcance do evento, aproximando a população das políticas públicas enquanto as famílias também participavam das atividades culturais e de lazer

As famílias que participaram do evento encontraram ainda opções voltadas ao público infantil. A programação contou com pula-pula, brincadeiras, parquinho e outras atividades recreativas, transformando a praça em um espaço de convivência para diferentes idades.

Empreendedorismo local ganhou visibilidade

A programação abriu espaço para empreendedores locais, que participaram de uma feira voltada à valorização da produção e da economia criativa. O público pôde conhecer e adquirir artesanatos regionais, peças produzidas em impressão 3D e alimentos, entre outros produtos comercializados durante o evento.

A feira deu visibilidade aos pequenos negócios e criou mais uma oportunidade de geração de renda e contato direto com o público, contribuindo para movimentar a economia local durante a programação.

Próxima edição será na Zona Leste

Depois da primeira edição realizada na Zona Sul, o Esquenta de Aniversário de Porto Velho continua no sábado (19), desta vez na Praça CEU, na Zona Leste, a partir das 17h.

O Show de Talentos seguirá o mesmo regulamento utilizado na edição da Praça do Abobrão, mantendo os critérios de participação, avaliação e premiação. As inscrições para a etapa da Zona Leste estão abertas e são realizadas pela plataforma PVH+.

A segunda edição dará continuidade à proposta de descentralizar as ações culturais e ampliar as oportunidades para que artistas de diferentes regiões da cidade apresentem seus trabalhos ao público.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso de ampliar o acesso da população à cultura, ao lazer, à cidadania e à convivência comunitária, valorizando talentos locais e fortalecendo os espaços públicos como pontos de encontro e participação da comunidade.

Serviço

Evento: Esquenta de Aniversário de Porto Velho – Zona Leste

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: A partir das 17h

Local: Praça CEU – Zona Leste

Entrada: Gratuita

Inscrições para o Show de Talentos: abertas pela plataforma PVH+