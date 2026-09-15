Tropical vence ferimento grave, se recupera e espera por uma nova família

Por Sema

Publicada em 15/09/2026 às 16h42

A história de Tropical é daquelas que mostram como cuidado, persistência e amor podem transformar completamente a vida de um animal. Resgatado em uma região chacareira, o cachorro foi encontrado em uma situação delicada, com um ferimento extenso na região paracostal e sinais de infecção.

Quem realizou o resgate chegou a identificar a presença de miíases, conhecidas popularmente como bicheiras na ferida. Na tentativa de ajudá-lo, foram utilizados medicamentos caseiros para combater as larvas presentes no ferimento.

Quando chegou para atendimento, porém, Tropical apresentava um estado corporal caquético, ou seja, estava extremamente debilitado e abaixo do peso ideal. Além disso, a lesão era extensa, contaminada e apresentava secreção purulenta, exigindo acompanhamento e tratamento veterinário.

A partir daí, começou uma longa jornada de recuperação. Foram meses de cuidados e tratamento da lesão, com acompanhamento da equipe da Clínica de Bem-Estar Animal.

Pouco a pouco, Tropical foi deixando para trás as marcas do sofrimento. O ferimento começou a cicatrizar, sua condição geral melhorou e, depois de meses de tratamento, o resultado que todos esperavam chegou: Tropical está 100% recuperado.

Para o secretário da Sema, Arthur Borin, a recuperação do cachorro demonstra a importância de oferecer atendimento adequado aos animais encontrados em situação de vulnerabilidade.

“A história do Tropical mostra que, mesmo quando um animal chega em uma situação muito delicada, com um quadro grave e precisando de cuidados por um longo período, o tratamento adequado pode transformar essa realidade. Foram meses de acompanhamento, dedicação e cuidado, e hoje temos a satisfação de vê-lo completamente recuperado. Agora, queremos que ele tenha a oportunidade de começar uma nova fase ao lado de uma família responsável.”

A recuperação de Tropical não representa apenas a cura de um ferimento. Significa também a possibilidade de deixar para trás um período de sofrimento e começar uma nova história.

Para o prefeito Léo Moraes, casos como o de Tropical reforçam o compromisso do poder público com o bem-estar e a proteção dos animais.

“A recuperação do Tropical é uma história de superação. Ele foi encontrado em uma situação muito difícil, mas recebeu cuidado, tratamento e teve uma equipe trabalhando para devolver a ele a qualidade de vida. Hoje, completamente recuperado, ele está pronto para receber aquilo que todo animal merece: um lar, proteção e muito carinho. A adoção responsável é fundamental para garantir que essa nova etapa seja tão feliz quanto a recuperação dele.”

Uma nova chance

Depois de meses de tratamento, Tropical está pronto para viver uma nova fase. O cachorro que um dia foi encontrado debilitado, com uma ferida extensa e contaminada, agora está recuperado e espera por uma família que possa oferecer segurança, alimentação adequada, cuidados e, principalmente, afeto.

Agora, a missão é encontrar um lar responsável para Tropical.

A adoção é realizada na Clínica de Bem-Estar Animal. Para adotar, o interessado deverá apresentar comprovante de residência e documento com foto, além de comprovar que possui condições adequadas para cuidar do animal.

Tropical já venceu a parte mais difícil da sua história. Agora, falta apenas encontrar alguém disposto a escrever com ele os próximos capítulos, desta vez, com uma casa, uma família e muito amor.