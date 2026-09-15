As 120 mulheres: crise de Fábio Faria não pode atingir Patrícia

Por IG

Publicada em 15/09/2026 às 15h59

Diálogos entre Daniel Vorcaro e Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, mostram uma festa de 120 mulheres solteiras da qual Fábio Faria faria parte.

Esta coluna não é política e não vou falar sobre política.

Vou falar, sim, sobre uma menina que trabalha muito, é hoje a maior apresentadora da TV brasileira e tem filhos para os quais se dedica muito.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram conversas do banqueiro com o marido de Patrícia.

Em um dos diálogos, aparecem referências a um determinado encontro e a uma festa com até 120 mulheres.

Vou falar sobre Patrícia Abravanel, que não merece estar sendo lembrada publicamente quando seu marido, Fábio Faria, fica aparecendo de maneira inadequada nas mídias.

De maneira inadequada, sim, porque Patrícia, sua mulher, tem um histórico irretocável tanto na TV quanto na vida pessoal.

Mas existe um problema aí. Os problemas são as relações políticas e comerciais e Fábio Faria.