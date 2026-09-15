Setembro Amarelo reforça cuidado com a saúde emocional dos servidores

Por Jean Carla Costa

Publicada em 15/09/2026 às 16h18

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) promoveu uma palestra de orientação aos servidores em alusão ao setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. A ação reforçou a importância do diálogo, da empatia, da escuta e da busca por ajuda profissional.

“Falar pode mudar tudo. Precisamos cuidar uns dos outros e lembrar que ninguém precisa enfrentar seus problemas sozinho”, destacou o secretário da Semagric, Douglas Bener.

A técnica em Segurança do Trabalho da Total Life, Cleide Pereira da Silva, ressaltou que a assistência relacionada à saúde emocional deve estar presente também nos órgãos públicos. “Temos servidores que enfrentam problemas psicológicos, por isso é fundamental conscientizar, orientar e incentivar a busca por ajuda profissional”, afirmou.

Campanha reforça ainda que pedir ajuda é um ato de coragem e que uma conversa pode salvar vidas

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de fortalecer ações de conscientização e cuidado com a saúde emocional dos servidores.

“Cuidar das pessoas é uma responsabilidade que precisa estar presente em todos os espaços. Nosso compromisso é promover um ambiente de trabalho mais acolhedor, onde os servidores se sintam respeitados, ouvidos e tenham acesso à orientação e ao apoio necessários”, afirmou o prefeito.

A campanha reforça ainda que pedir ajuda é um ato de coragem e que uma conversa pode salvar vidas