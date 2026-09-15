Prefeitura amplia capacitação de médicos e fortalece qualidade da saúde pública em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 16h10

Além dos investimentos em estrutura, equipamentos e valorização dos profissionais, a Prefeitura de Jaru segue investindo de forma contínua na qualificação das equipes que atuam na rede municipal de saúde.

No último sábado (12), médicos que atuam no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas e no Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito participaram da Capacitação Médica em Pronto Atendimento, promovida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia - CREMERO.

Além dos profissionais da rede municipal, acadêmicos do curso de Medicina da FIMCA também participaram da atividade.

Realizado no auditório da FIMCA Jaru, o treinamento contou com o apoio da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, e foi ministrado pelo presidente do CREMERO, Dr. João Paulo Cuadal Soares, e pela médica Dra. Marcéli Cristiane Havreluch Fantaccholi.

Durante a capacitação, foram abordados temas relacionados ao diagnóstico, à prescrição e à alta segura de pacientes com algumas das principais patologias atendidas no ambiente hospitalar.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, o objetivo da ação é ampliar e atualizar os conhecimentos dos profissionais, contribuindo diretamente para uma tomada de decisão mais segura e para a melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes. “A medicina está em constante evolução, e é essencial que nossos profissionais estejam preparados e atualizados para oferecer um atendimento cada vez mais seguro, resolutivo e humanizado aos pacientes”, afirmou.