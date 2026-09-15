A Fazenda 18: peões comentam trajetória de Sergio Hondjakoff

Por IG

Publicada em 15/09/2026 às 15h54

Sergio Hondjakoff chegou, tornando-se alvo de comentários no reality show A Fazenda nesta terça-feira (18). Enquanto batiam um papo na área externa da sede, Renê Thristan e Igor Monteiro falaram que o ator, conhecido por seu papel em Malhação, como Cabeção, é muito querido pelo público devido à sua luta contra a dependência química.

Thristan afirmou que sente um carinho enorme por Sergio. "Ele é muito querido lá fora", disse. A mãe de Lexa, Darlin Ferratty, afirmou que apoia o colega de confinamento: "Ele é gente boa, gosto dele", pontuou.

Renê pontuou que Sergio pode dar uma grande virada em sua vida profissional com o reality show, principalmente pelas mudanças que optou: "Muito amado lá fora, toda essa mudança que está acontecendo será muito importante para o profissional dele", disse o ator.

O artista ainda disse que quer ajudar Sergio, mas que ele já entrou com uma torcida aclamada: "O que vai depender de mim para ajudar, quero ele vivão, ele tem toda essa energia", disse.

Hondjakoff passou por momentos estressantes logo na estreia, após, em uma dinâmica da casa, ter sido o mais votado pelos colegas como "pangaré" e ter sido escolhido para ir para a baia com os quatro visitantes desta edição.

Carreira marcada por Cabeção

Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na "Escolinhazinha do Professor Raimundo". No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo, permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.

Após o sucesso na emissora carioca, o ator seguiu a carreira na televisão e integrou o elenco de Bela, a Feia, da Record, em 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi em 2020, quando participou do reality show Made in Japão, também exibido pela Record.

Período difícil

A fala dos peões menciona um dos períodos mais difíceis vividos por Sérgio fora da TV. Em 2021, o ator apareceu bastante descontrolado, ameaçando o pai e pedindo dinheiro para comprar drogas. As cenas viralizaram e fizeram com que fãs e amigos se mobilizassem para ajudá-lo.

Na ocasião, Hondjakoff afirmou enfrentar dependência química e aceitou começar um tratamento. Passou por clínicas de reabilitação e atualmente está limpo, reconstruindo sua vida. Após receber alta, voltou a trabalhar com atuação.