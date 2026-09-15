Ex-ministro de Maduro se declara culpado por lavagem de dinheiro nos EUA

Por G1

Publicada em 15/09/2026 às 15h43

O ex-ministro venezuelano da Indústria, Alex Saab, aliado próximo do ex-presidente Nicolás Maduro, se declarou culpado nesta terça-feira (15) por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Como parte do acordo com a Justiça americana, ele aceitou entregar US$ 195 milhões e colaborar com investigações federais sobre um suposto esquema de corrupção na Venezuela.

Segundo os procuradores, Saab participou de uma rede de subornos para obter contratos públicos no país. As autoridades americanas investigam o empresário colombiano há mais de uma década. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em maio pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

A acusação de lavagem de dinheiro prevê pena máxima de 20 anos de prisão. Os procuradores, porém, se comprometeram a recomendar uma punição próxima ao mínimo previsto e a pedir novas reduções caso a colaboração de Saab seja considerada útil. Ele também poderá ajudar em investigações envolvendo quatro outros acusados cujos nomes não foram divulgados.

Saab havia sido acusado formalmente em 2019, durante o primeiro governo de Donald Trump. Em 2020, ele foi preso em Cabo Verde durante uma escala para abastecimento de seu avião. Na época, o governo venezuelano afirmou que ele estava em uma missão humanitária a caminho do Irã.

Indulto de Biden

Em 2023, o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu um indulto a Saab em troca da libertação de vários americanos presos na Venezuela. A negociação fazia parte de uma tentativa da Casa Branca de pressionar Maduro a realizar eleições presidenciais livres.

A decisão provocou críticas de republicanos e de autoridades federais de segurança. Após o indulto, investigadores americanos abriram novas apurações contra Saab por supostos crimes que não estavam incluídos no acordo de perdão.

Saab era apontado como "laranja" de Maduro

Durante anos, autoridades americanas descreveram Saab como um operador financeiro de Maduro. Agora, os investigadores poderão tentar obter informações dele sobre o ex-presidente venezuelano, que foi capturado em janeiro durante uma operação militar dos Estados Unidos e levado para Nova York, onde aguarda julgamento por acusações relacionadas ao tráfico de drogas.