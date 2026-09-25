Luana Piovani zomba da aparência de Neymar:

Por IG

Publicada em 25/09/2026 às 15h48

Luana Piovani, 50 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para detonar aparência do camisa 10 do Santos, Neymar Jr., 34 anos. Em sua conta pessoal no Instagram, a atriz surpreendeu seus seguidores mais uma vez ao compartilhar uma publicação debochando do atleta.

Por meio dos Stories, a loira repostou um vídeo no qual o influenciador Yuri Marçal, 33 anos, debocha da aparência do famoso. Na foto escolhida, o atacante do Peixe aparece em um jogo da Seleção com cara de choro e o rosto bastante avermelhado.

Sem pensar duas vezes, o humorista fez questão de expor sua opinião. "Isso aqui é Corote de melancia, tá? Eu conheço, estou falando sério, sem piada. Esse inchaço é Corote de melancia, aquela de meio litrinho. Eu sei que é. Chapou muita coisa", disparou.

Fanático por futebol, Yuri é torcedor do Galo e decidiu fazer a provocação após o Santos eliminar o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026, na semana passada.

Brigas

O atrito entre eles já é antigo. Prova disso é que, em julho deste ano, a artista compartilhou uma série de publicações atacando o atleta e celebrando sua possível aposentadoria após a Seleção Brasileira ser eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Além disso, no começo deste mês, a loira também compartilhou outra publicação falando sobre algumas das atitudes do jogador, e isso rapidamente repercutiu na internet.

Em seus Stories, a apresentadora repostou uma postagem feita pela jornalista e colunista do UOL, Lu Bugni, com o título: "Psicológico de um ovo frito: por que Neymar não tolera frustração".

No post em questão, a comunicadora refletiu sobre a atitude do craque no jogo do Santos contra o Remo, que acabou em 1 a 0 para o time de Neymar. "É IA? Eu perguntei quando vi um homem de 34 anos chacoalhando os braços e mostrando a língua, em uma dancinha infantilizada para um grupo de outros marmanjos vestidos com o uniforme de um clube. Não era", escreveu.