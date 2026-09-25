Prefeitura entrega Selo Empresa Amiga da Inclusão a empresas que aderiram ao programa em Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 25/09/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, nesta quinta-feira (24), a cerimônia de entrega do Selo Empresa Amiga da Inclusão às empresas que aderiram ao Programa Municipal Empresa Amiga da Inclusão. O evento aconteceu às 10h, no Sebrae, localizado na avenida Campos Sales, no bairro Olaria. Quinze empresas receberam das mãos do prefeito Léo Moraes o Selo Empresa Amiga da Inclusão.

Estiveram presentes na cerimônia representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL Porto Velho), além de outras entidades e instituições públicas e privadas. Também participaram representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência, entre elas a Associação dos Surdos de Rondônia, a Rede das Mães Atípicas Empreendedoras e a Associação dos Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO).

O Programa Municipal Empresa Amiga da Inclusão, coordenado pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), incentiva empresas de Porto Velho a promoverem acessibilidade e oportunidades para pessoas com deficiência, neurodivergentes e famílias atípicas. A iniciativa busca aproximar o setor empresarial das políticas públicas de inclusão social, fortalecendo a participação da iniciativa privada na construção de uma cidade mais acessível e inclusiva.

Porto Velho tem cerca de 37 mil pessoas com deficiência. Desse total, aproximadamente 15 mil recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além da própria deficiência, muitas dessas pessoas enfrentam situações de vulnerabilidade alimentar e social, entre outras dificuldades que se somam no dia a dia.

Podem participar empresas privadas, microempreendedores individuais (MEIs) e instituições de diferentes setores. Como parte da adesão ao programa, os estabelecimentos oferecem benefícios aos participantes, como descontos de, no mínimo, 5%, gratuidade ou condições especiais de pagamento, mediante apresentação da documentação municipal específica.

A programação teve início com a palestra da secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, que abordou o tema “Acessibilidade x Capacitismo: Uma Agenda para Empresas Sustentáveis”. Na sequência, a coordenadora do Programa Plural, Maria Cristina, do Sebrae, apresentou a palestra “Diversidade, Inclusão e Desenvolvimento Empresarial”.

PARCERIA

A proposta também representa uma aproximação entre inclusão social e desenvolvimento econômico. Ao estimular a participação das empresas, o programa busca ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao comércio e aos serviços, ao mesmo tempo em que contribui para movimentar a economia local.

Para o secretário da Semias, Paulo Afonso, este é um momento histórico para a inclusão em Porto Velho.

“Quero reconhecer o trabalho e a dedicação da secretária adjunta Tércia Marília, que tem conduzido essa pauta com compromisso e sensibilidade. O Programa Empresa Amiga da Inclusão amplia o acesso das pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, fortalece o comércio local. Agradeço o apoio do prefeito Léo Moraes, às empresas parceiras e aos servidores da Semias por fazerem parte dessa transformação. A inclusão é uma construção coletiva e permanente.”

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, agradeceu às empresas que aderiram ao Programa Municipal Empresa Amiga da Inclusão e destacou a importância da parceria para construir uma Porto Velho mais acessível e inclusiva:

“Não fazemos inclusão sozinhos. Precisamos da união do poder público, das empresas, das instituições e de toda a sociedade para reduzir barreiras e garantir os direitos das pessoas com deficiência. O compromisso dos empresários com a acessibilidade e o atendimento inclusivo representa um passo importante para transformar Porto Velho em uma cidade para todos. A inclusão precisa estar presente desde o planejamento de cada projeto, serviço ou empreendimento. Agradeço a todos que abraçaram essa causa e decidiram fazer parte dessa transformação social.”

O prefeito Léo Moraes destacou o caráter inédito do Programa Municipal Empresa Amiga da Inclusão, ressaltando que a iniciativa da Prefeitura está fazendo história ao unir o poder público e a iniciativa privada em favor da inclusão em Porto Velho:

“O Selo Empresa Amiga da Inclusão é uma iniciativa importante para ampliar o acesso das pessoas com deficiência a serviços e atendimentos com condições especiais. Agradeço às empresas parceiras por abraçarem essa proposta. Parabenizo a Semias pelo trabalho inovador e pioneiro, que fortalece a inclusão em Porto Velho. Queremos uma cidade com mais oportunidades, acessibilidade e respeito, e essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para avançarmos nessa direção.”

COMPROMISSO

Representantes das empresas participantes também destacaram a importância da iniciativa. A empresária Fabiana Amaral, dos Postos Enzo, afirmou que a empresa aceitou participar do programa por compreender a necessidade de apoiar mães atípicas e pessoas com deficiência.

A presidente da CDL de Porto Velho, Joana Joanora, ressaltou que a entidade pretende fortalecer a parceria com a Prefeitura e incentivar os estabelecimentos comerciais a promover adaptações para garantir atendimento digno às pessoas com deficiência.

A cerimônia contou também com a participação do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH), responsável pela condução das ações relacionadas à inclusão no âmbito da Semias.

A entrega do selo marcou mais uma etapa do Programa Municipal Empresa Amiga da Inclusão, que busca ampliar a participação do setor privado na construção de uma Porto Velho mais inclusiva, acessível e com mais oportunidades.