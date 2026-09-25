Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 16h10

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo do Estado (Federação União Progressistas), Hildon Chaves, promete projetar o setor de turismo de Rondônia como um dos mais importantes destinos da região amazônica. Hildon tem experiência de sobra no assunto. Como prefeito da capital, Hildon revolucionou o setor no município e recebeu o Prêmio Nacional do Turismo, em 2023, pelo conjunto de iniciativas “O Melhor de PVH”, que catalogou mais de 70 pontos turísticos em 17 circuitos e quatro rotas de turismo na cidade.

Como prefeito, Hildon sancionou a Lei Municipal do Turismo (Lei 3.222/2024), que possibilitou a criação dos circuitos e rotas turísticas, do turismo de base comunitária e dos destinos inteligentes de Porto Velho. “Rondônia reúne condições favoráveis para ampliar sua participação no turismo nacional e internacional, no ecoturismo, turismo de aventura, de pesca esportiva, turismo rural, turismo de negócios, de base comunitária e no turismo cultural. Já fizemos muito pela nossa capital e faremos muito mais pelo nosso Estado”, confirmou.

“Em Rondônia, o potencial turístico está diretamente associado à riqueza da biodiversidade amazônica, à diversidade cultural, aos recursos hídricos e às manifestações tradicionais que caracterizam o nosso Estado”, explicou. “Por isso, o desenvolvimento do setor de turismo deve ocorrer de forma sustentável, conciliando crescimento econômico, conservação ambiental e valorização das populações tradicionais”.

Como governador, Hildon Chaves irá trabalhar pela valorização dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e demais comunidades tradicionais. “Os povos originários representam um diferencial muito importante para o nosso turismo, desde que respeitados seus modos de vida, sua autonomia e seu patrimônio cultural”, ensinou. “Eles serão fundamentais na construção de um plano que possa conciliar a geração de renda, aliada à preservação ambiental e ao reforço da identidade regional”.

OBRAS E REALIZAÇÕES

As realizações de Hildon Chaves para o turismo de Porto Velho foram as mais diversas: revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com 114 mil m2 recuperados; construção da nova rodoviária, uma das mais bonitas e sofisticadas do país, com treze plataformas e 8,4 mil m2 de área total; o PROLED, programa que modernizou a iluminação pública, com mais de 40 mil pontos instalados; e a revitalização de parques e praças, como espaços de lazer e convivência.

O turismo ambiental da capital também recebeu muitos investimentos na gestão de Hildon Chaves. O ex-prefeito construiu o popular “Parcão”, espaço democrático que recebe os pets; a entrega de 360 mil mudas para a arborização e a realização de diversas ações comunitárias, como o “Megaplantio”, que reuniu oito mil voluntários que plantaram 8,4 mil mudas de árvores em apenas trinta minutos. “Nós temos matas, rios, florestas e uma natureza simplesmente exuberante, mas nossa maior riqueza são as pessoas, e é para elas que iremos governar”, concluiu.