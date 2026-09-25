Rondônia fortalece governança educacional com reativação do Fórum Estadual de Educação

Por Ascom

Publicada em 25/09/2026 às 16h03

O Fórum Estadual de Educação (FEE-RO) retomou oficialmente suas atividades em Rondônia. A reunião marcou a recomposição da instância, com a definição da nova coordenação, que será conduzida por Epifania Barbosa, representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), e da nova secretaria executiva, assumida por Edna Carla, representante da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Durante o encontro, também foi definida a realização da próxima reunião para 5 de outubro, em Porto Velho, quando os integrantes irão estabelecer o calendário anual de reuniões e iniciar a revisão do regimento interno do Fórum, documento que orienta o funcionamento da instância.

A secretária-adjunta da Seduc, Valéria Ximenes, destacou que a retomada do Fórum fortalece a governança das políticas públicas educacionais no estado. “A Seduc tem dado total apoio para o fortalecimento dessa instância, que reúne diferentes instituições e contribui para o acompanhamento das políticas educacionais de Rondônia”, afirmou.



O Fórum Estadual de Educação é uma das principais instâncias colegiadas responsáveis por acompanhar, monitorar e aprovar a execução do Plano Estadual de Educação (PEE), promovendo o diálogo entre o poder público e entidades representativas da área educacional.