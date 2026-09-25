IFRO Campus Porto Velho Zona Norte abre 50 vagas gratuitas para cursos de Inglês

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 25/09/2026 às 17h01

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, está com inscrições abertas para 50 vagas gratuitas em cursos de Formação Continuada de Língua Inglesa. São ofertadas 25 vagas para Inglês III e outras 25 para Inglês Instrumental I. As inscrições são gratuitas, realizadas exclusivamente on-line e seguem até 1º de outubro de 2026.

A oferta é realizada pelo Centro de Idiomas do Campus Porto Velho Zona Norte e tem como proposta ampliar o acesso ao aprendizado de línguas e contribuir para a formação dos participantes. Entre os objetivos estão promover o contato com a língua e a cultura inglesa, estimular a autonomia dos estudantes e desenvolver habilidades de leitura, conversação, compreensão oral e escrita.

Os dois cursos possuem carga horária de 40 horas, sendo 30 horas presenciais e dez horas de atividades de Educação a Distância (EaD), realizadas por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). As aulas estão previstas para ocorrer entre 12 de outubro e 10 de dezembro de 2026, no Campus Porto Velho Zona Norte, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.146, Bairro Industrial, em Porto Velho. As aulas de Inglês III ocorrerão às segundas-feiras, das 14h às 17h. Já as aulas de Inglês Instrumental I serão realizadas às segundas-feiras, das 14h30 às 17h30.

Distribuição das vagas

Para o curso de Inglês III, das 25 vagas disponíveis, 14 são destinadas à comunidade, três a servidores do Campus Porto Velho Zona Norte e oito a estudantes concluintes do curso de Inglês II. Já o curso de Inglês Instrumental I oferece 20 vagas para a comunidade e cinco para servidores do Campus.

Para concorrer ao Inglês III, é necessário ter idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental II completo e conhecimento de Língua Inglesa correspondente ao nível Inglês II. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar certificado ou declaração de conclusão do curso de Inglês II.

Para Inglês Instrumental I, a idade mínima é de 18 anos e o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio.

Os participantes também precisam ter acesso à internet e a equipamentos tecnológicos, como celular, computador, notebook ou tablet, para desenvolver as atividades propostas pelos docentes.

Inscrições e seleção

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente on-line até 1º de outubro de 2026 pelo formulário eletrônico para inscrição disponível AQUI. O candidato precisa estar conectado a uma conta Google, possuir telefone para contato e informar um endereço de e-mail válido e de uso frequente, que será utilizado para comunicações oficiais e certificação.

Durante a inscrição, deverão ser anexados, em formato PDF, documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante ou declaração de endereço, comprovante de escolaridade e a documentação relativa ao conhecimento prévio de Inglês exigido para cada curso. Candidatos menores de 18 anos também deverão apresentar os documentos do responsável legal.

Os candidatos serão selecionados por sorteio eletrônico. A divulgação das inscrições será realizada em 5 de outubro. Os candidatos poderão apresentar recursos no dia 6, com resultado dos recursos previsto para 7 de outubro. O sorteio eletrônico será realizado em 8 de outubro e a divulgação do sorteio e do resultado final ocorrerá em 9 de outubro. As atividades começam em 12 de outubro. Mais informações podem ser consultadas no Edital disponível no seguinte link: https://selecao.ifro.edu.br/extensao-zona-norte/2067-edital-n-53-2026-selecao-para-o-curso-de-formacao-inicial-de-ingles-iii-e-ingles-instrumental-i

Para receber o certificado, o estudante deverá concluir os componentes curriculares com aproveitamento mínimo de 60% nas atividades propostas e frequência de, pelo menos, 75%.

Centro de Idiomas

O Centro de Idiomas do IFRO tem como missão proporcionar à sociedade oportunidades para aquisição de conhecimentos em outras línguas e promover atividades técnicas, culturais, científicas e pedagógicas relacionadas à internacionalização. A oferta dos cursos de formação continuada busca ampliar as possibilidades de aprendizagem e estimular os participantes a dar continuidade aos estudos da Língua Inglesa.