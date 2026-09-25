Sorriso Curumim retoma atendimento odontológico nas escolas e vai alcançar mais de mil crianças

Por Jhon Silva

Publicada em 25/09/2026 às 16h13

O cuidado com a saúde bucal vai ficar mais perto de mais de mil crianças da rede municipal de ensino de Porto Velho. A partir do dia 30, estudantes das escolas Padre Chiquinho e Estela Compasso começarão a receber atendimento odontológico dentro das próprias unidades por meio do Sorriso Curumim.

A iniciativa marca a retomada de estruturas que permaneceram por pelo menos dez anos sem funcionamento. Porto Velho possui sete salas odontológicas instaladas em escolas municipais e a proposta é recuperar gradativamente esses espaços para ampliar o atendimento aos estudantes.

Nesta primeira etapa, o trabalho começa nas duas unidades, onde as crianças terão acesso a cuidados como limpeza dos dentes, prevenção de cáries e orientações sobre higiene e saúde bucal.

CUIDADO DENTRO DA ESCOLA

A presença do atendimento odontológico no ambiente escolar aproxima os serviços das crianças e também fortalece o trabalho preventivo. Além dos procedimentos realizados pelos profissionais, os estudantes receberão orientações que podem ser incorporadas à rotina dentro e fora da escola.

Léo Moraes destacou que a recuperação das cadeiras odontológicas permite retomar o atendimento e ampliar a prevenção em saúde bucal para os estudantes

A proposta é trabalhar a saúde bucal desde a infância, identificando necessidades e incentivando hábitos importantes para evitar problemas futuros.

A retomada das duas primeiras salas também será o ponto de partida para a expansão do Sorriso Curumim. O objetivo é levar o atendimento às demais escolas municipais que já possuem estrutura destinada aos serviços de saúde bucal, conforme sejam garantidas as condições e os recursos necessários para o funcionamento.

Para o prefeito Léo Moraes, recuperar espaços que ficaram anos sem utilização significa colocar uma estrutura já existente novamente a serviço das crianças. “Essas cadeiras odontológicas ficaram pelo menos dez anos sem atender nossos alunos e agora começam a cumprir novamente a finalidade para a qual foram instaladas. Vamos começar com mais de mil crianças e queremos avançar para as outras escolas que possuem essas salas, levando prevenção e atendimento para cada vez mais estudantes”.