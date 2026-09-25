Globo consulta elenco de novela antes de escalar Juliano Cazarré

Por IG

Publicada em 25/09/2026 às 15h35

A Globo consultou integrantes do elenco de Avenida Brasil 2 antes de definir a participação de Juliano Cazarré na continuação da novela de João Emanuel Carneiro. A emissora buscou evitar possíveis desconfortos no ambiente de trabalho após críticas públicas recebidas pelo ator nos últimos meses. Segundo a Folha de S.Paulo, nenhum profissional escalado manifestou incômodo com sua presença. Cazarré retomará Adauto na produção, prevista para estrear em 25 de janeiro de 2027.

Juliano Cazarré recebeu críticas públicas de colegas depois da criação de um curso de empoderamento masculino. Diante da repercussão, a Globo procurou atores da nova produção antes de confirmar sua escalação. Apesar de divergências sobre questões pessoais, profissionais ouvidos pela emissora não apresentaram resistência à presença do artista. Nos bastidores, segundo as informações divulgadas, ele recebe elogios pelo profissionalismo e pela maneira educada como se relaciona com outros integrantes das equipes durante seus trabalhos.

Publicidade

Nas produções das quais participa, Juliano Cazarré não costuma abordar política nem divulgar suas ideias pessoais no ambiente profissional. A consulta feita pela Globo ocorreu diante da repercussão recente envolvendo o ator, mas não resultou em objeções conhecidas por parte do elenco. Dessa forma, ele seguirá no projeto e voltará a interpretar um personagem que esteve presente na primeira versão da história exibida pela emissora.

Juliano Cazarré voltará como Adauto

Em Avenida Brasil 2, Juliano Cazarré retomará Adauto, um dos personagens cômicos de Avenida Brasil (2012). O papel contribuiu para aumentar a popularidade do ator, que passou a aparecer com frequência nas novelas da Globo durante a década seguinte. Desde então, ele participou de 12 folhetins. Seu trabalho mais recente no gênero foi Três Graças (2025), antes do retorno ao universo criado por João Emanuel Carneiro para a continuação prevista para 2027.

Cazarré também mantém contrato de longo prazo com a Globo. O vínculo atual do artista com a emissora segue válido até 2029, conforme informação divulgada em março. A nova produção recuperará diferentes personagens apresentados em 2012 e terá novamente João Emanuel Carneiro como responsável pela história que chegará ao horário nobre. Ricardo Waddington assumirá a direção da produção e foi contratado pela Globo especialmente para comandar o novo trabalho de João Emanuel Carneiro.