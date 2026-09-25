Esposa de Paulo Zulu expõe término e “questões muito sérias”

Por IG

Publicada em 25/09/2026 às 15h29

Elaine Quisinski, de 38 anos, anunciou o fim do relacionamento com Paulo Zulu, de 63, nesta quinta-feira (24). A modelo revelou que os dois estão completamente separados há nove meses e afirmou que o casamento já deveria ter chegado ao fim há dois anos. O casal estava junto desde 2017 e tem um filho, Kiron, de 5 anos.

O anúncio do término foi feito por Elaine em sua conta no Instagram, por meio dos seus stories após ela receber questionamentos sobre a relação com o modelo. De acordo com a ex-mulher de Paulo Zulu, a decisão não aconteceu de forma repentina e envolveu situações que ela classificou como sérias.

“Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há 2 anos, mas há 9 meses estamos totalmente separados”, escreveu. Em seguida, ao comentar o fim do relacionamento, Elaine afirmou que não pretende expor os motivos que levaram à separação.

Ela, no entanto, destacou que o processo não teve um desfecho romântico como muitos casais dizem por aí e mencionou a existência de “questões muito sérias”.

Não existe nenhum romantismo no término e existem questões muito sérias envolvidasElaine Quisinski, ex-mulher de Paulo Zulu.

Elaine também afirmou que, apesar do fim da relação, os dois vem procurando manter uma convivência adequada por causa do herdeiro. “Pelo nosso filho, estamos fazendo nosso melhor”, concluiu.

Apesar da repercussão nas redes socais, até o momento, Paulo Zulu não se pronunciou publicamente sobre a separação.